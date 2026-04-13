GTA 5 превращается в арену: мод добавляет брутальные приёмы реслинга

Для Grand Theft Auto V вышла необычная модификация, которая полностью переосмысливает рукопашный бой. Мод Melee Executions от автора thalilmythos добавляет в игру зрелищные и жестокие приёмы, вдохновлённые реслингом и уличными драками.

Вместо стандартных ударов игроки теперь могут выполнять бодислэмы, броски и добивания. Противников можно схватить, с силой швырнуть на асфальт или добить серией агрессивных ударов. Такой подход радикально меняет стиль игры: как отмечают в PC Gamer, мод буквально подталкивает отказаться от осторожной стрельбы из укрытий и перейти к ближнему бою.

Обновлённая система сражений возвращает дух разнообразия, знакомый по Grand Theft Auto: San Andreas, где стили боя играли заметную роль.

«Melee Executions» — ещё одно доказательство того, как моддеры способны вдохнуть новую жизнь даже в давно вышедшие проекты, превращая привычный геймплей в нечто совершенно иное.