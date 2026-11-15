GTA 5 удалось запустить на Nintendo Switch 2 без эмуляции - энтузиаст исправил графические ошибки и показал геймплей

Grand Theft Auto V получила ещё один неофициальный порт, на этот раз для Nintendo Switch 2. Разработчик под псевдонимом PLK опубликовал видеоролики, демонстрирующие экспериментальную версию игры Rockstar Games, работающую непосредственно на новейшей консоли Nintendo благодаря технологии рекомпиляции. Проект использует недавно выпущенную среду для запуска пользовательского программного обеспечения kaiHEN, которая позволяет выполнять нативные приложения на модифицированных консолях Switch 2.

На первой демонстрации можно увидеть, как GTA V запускается с привычным логотипом Rockstar Games, после чего загружается пролог в Северном Янктоне. Разработчику удалось продвинуться дальше обычного загрузочного экрана: в ролике показано перемещение персонажей внутри банка, работа мини-карты и отображение текущих заданий. Однако пока неизвестно, насколько полноценно функционируют остальные игровые механики и локации.

Во втором видеоролике PLK продемонстрировал дальнейшие улучшения графического рендеринга. По словам энтузиаста, ему удалось исправить ошибки отображения шейдеров. Разработчик также пообещал в ближайшее время опубликовать инструкции по самостоятельной сборке проекта. При этом данные о разрешении, частоте кадров и результатах тестирования производительности пока отсутствуют. Также неизвестно, позволяет ли текущая версия пройти всю сюжетную кампанию.

Ещё один порт GTA 5 после закрытия предыдущего проекта по требованию Take-Two.

Ранее энтузиасты уже пытались перенести Grand Theft Auto V на оригинальную Nintendo Switch. В сентябре разработчик M0jso из команды Paralympics Productions продемонстрировал нативный запуск игры на процессоре NVIDIA Tegra X1. Согласно опубликованным сведениям, при разгоне консоли производительность достигала примерно 30 кадров в секунду, хотя заметно зависела от конкретной сцены.

Однако дальнейшая разработка была прекращена после того, как Take-Two Interactive направила автору официальное требование остановить работу над проектом. В результате M0jso также отменил запланированную версию для Android и отказался публиковать исходный код.

Новый порт для Nintendo Switch 2 разрабатывается другим энтузиастом и, насколько известно, никак не связан с предыдущей инициативой.

Появление экспериментальной версии GTA V совпало с публичным выпуском kaiHEN — среды для запуска неофициальных приложений, предоставляющей доступ к аппаратным возможностям Nintendo Switch 2. GTA V стала одним из наиболее требовательных проектов, продемонстрированных с использованием этой технологии.

Впрочем, сравнивать производительность новой версии с предыдущим портом для оригинальной Switch пока преждевременно. Разработчик ещё не опубликовал результаты тестирования, а сама Rockstar Games никогда официально не выпускала Grand Theft Auto V ни для одной из консолей Nintendo.