GTA 5 ужали до 2,5 ГБ: моддер превратил блокбастер в "скелет" песочницы

Бразильский энтузиаст под ником OptiJogos представил необычный эксперимент — версию Grand Theft Auto V размером менее 2,5 ГБ при том, что оригинальная установка превышает 120 ГБ. Проект получил название GTA V Lite и задумывался как проверка: насколько можно сократить файлы, сохранив работоспособность базового открытого мира.
Ради экстремального сжатия автор удалил почти всё лишнее: сюжетные миссии, кат-сцены, большую часть аудио, интерьеры, GTA Online и значительные участки карты. Пролог в Норт-Янктоне также вырезан. Текстуры понижены в разрешении, доступна лишь часть Лос-Сантоса, а играть можно только за Майкла без переключения персонажей.
Несмотря на это, «скелет» игры функционирует: можно исследовать улицы, угонять машины и получать уровень розыска. По словам моддера, сборка выдаёт около 30 FPS на слабом устройстве.
GTA V Lite — скорее технический эксперимент, чем альтернатива полной версии. Однако он наглядно показывает, что основной объём игры приходится на ресурсы, а не на базовые механики.
Достаточно было бы все текстуры ужать до 512/256 или меньше (а потом играть с DLSS 4.5 увеличивая с 480р до 4к, лол), а всё аудио перегнать в мп3 с низким битрейтом.
Офигеть какое открытие. Оказывается, текстуры, аудио и модели занимают большую часть объёма игр!
Как это говорится, чтобы отправить человека на Луну, понадобилась мощность даже не калькуляторов по нынешним меркам. А теперь даже гта не запустить без суперкомпьютера // Александр Ковалёв
Про суперкомпьютер, это рофл? Я пятёрку гоняю на офисном ноутбуке. К слову - без костылей в виде сборки из поста. На максимальных настройках.
В 720р
В фулл эйч ди, при максимальных настройках графона.
Эксперимент удался.
А вообще хотелось бы примерно такое но поадекватнее, допустим GTA 5 с вырезанным онлайном и некоторыми ненужными DLC и прочими мусорными/неиспользованными файлами а также слегка сжата, чтобы это была та-же GTA 5 но только максимально компактная гигов на 25-30 допустим. Чтоб там была только одиночка, с сюжетом и прочим всем, без ухудшения графики.
лучше бы просто онлайн вырезал