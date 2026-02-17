GTA 5 ужали до 2,5 ГБ: моддер превратил блокбастер в "скелет" песочницы

Бразильский энтузиаст под ником OptiJogos представил необычный эксперимент — версию Grand Theft Auto V размером менее 2,5 ГБ при том, что оригинальная установка превышает 120 ГБ. Проект получил название GTA V Lite и задумывался как проверка: насколько можно сократить файлы, сохранив работоспособность базового открытого мира.

Ради экстремального сжатия автор удалил почти всё лишнее: сюжетные миссии, кат-сцены, большую часть аудио, интерьеры, GTA Online и значительные участки карты. Пролог в Норт-Янктоне также вырезан. Текстуры понижены в разрешении, доступна лишь часть Лос-Сантоса, а играть можно только за Майкла без переключения персонажей.

Несмотря на это, «скелет» игры функционирует: можно исследовать улицы, угонять машины и получать уровень розыска. По словам моддера, сборка выдаёт около 30 FPS на слабом устройстве.

GTA V Lite — скорее технический эксперимент, чем альтернатива полной версии. Однако он наглядно показывает, что основной объём игры приходится на ресурсы, а не на базовые механики.