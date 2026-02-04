GTA Online не уйдёт после релиза GTA 6 - Take-Two обещает продолжать поддержку

Take-Two Interactive вновь подтвердила, что Grand Theft Auto Online будет получать поддержку и после выхода GTA 6. Генеральный директор компании Штраус Зельник подчеркнул, что ключевым фактором остаётся вовлечённость игроков.
«У меня есть все основания полагать, что поддержка GTA Online продолжится. У нас замечательное сообщество, которое любит эту игру и остаётся вовлечённым», — заявил Зельник во время отчёта о доходах. Он добавил, что свежие дополнения, выпущенные Rockstar в этом квартале, доказали: несмотря на долгую историю игры, люди продолжают возвращаться в GTA Online.
В Take-Two отметили, что компания готова поддерживать старые проекты, пока сообщество активно взаимодействует с ними, и GTA Online полностью соответствует этому критерию, оставаясь важной частью экосистемы франшизы Grand Theft Auto.
GTA Online не уйдёт после релиза GTA 6 - Take-Two обещает продолжать ̶п̶о̶д̶д̶е̶р̶ж̶к̶у̶ доить игроков и дальше
Вот что с вами не так? Закрывают игру недовольны, продолжают поддержку снова недовольны
А в чем дойка то дебс, не подскажешь? Лутбоксов нет, все длс бесплатны, без подписки в отличии от гoвна76 играется спокойно.
лол...
ну так не доись, чудик)
За несколько часов спокойно пару лямов заработаешь. В чем траблы?
Я её знаю лучше чем свой родной город
да Zаебали)
А как иначе, нужно же с пк бояр стричь зеленые, 6 части всяко задержится от года и больше, уже видно какое отношения к пк.
Будь бы новость о том что закрывают поддержку, тоже бы тут был недовольный комментарий, ведь так?
Вот бестолковые солдатики... Стригут с тех, кто стрижется. Из платного так: карты шарк да подписка. А их тебя не заставляют покупать. Деньги даже без фарма на каррентгене вполне себе копятся.
Игра часто по скидке.
Где стрижка?
Вот это хорошо 🤗 // Ilja Zinovjev
ну правильно она такой доходище приносит кто ж её закроет)) скорее наоборот плавно пересадят на лыжи 6ой
Ну останутся карентгенщики и некропекашники (которые даже с легаси слезть не могут)
Контента там и так дохрена, онлайн быстрее надоест чем все проглотишь
я это знал,а если поддержка продолжится, то для гта 6 онлайна не будет!
Было бы странно если бы они зарезали курицу которая несёт им золотые яйца. Вот когда новую курицу GTA Online на основе 6 части вырастят. Тогда прежнюю может и отправят под топор.