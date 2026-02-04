ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 37 949 оценок

GTA Online не уйдёт после релиза GTA 6 - Take-Two обещает продолжать поддержку

butcher69 butcher69

Take-Two Interactive вновь подтвердила, что Grand Theft Auto Online будет получать поддержку и после выхода GTA 6. Генеральный директор компании Штраус Зельник подчеркнул, что ключевым фактором остаётся вовлечённость игроков.

«У меня есть все основания полагать, что поддержка GTA Online продолжится. У нас замечательное сообщество, которое любит эту игру и остаётся вовлечённым», — заявил Зельник во время отчёта о доходах. Он добавил, что свежие дополнения, выпущенные Rockstar в этом квартале, доказали: несмотря на долгую историю игры, люди продолжают возвращаться в GTA Online.

В Take-Two отметили, что компания готова поддерживать старые проекты, пока сообщество активно взаимодействует с ними, и GTA Online полностью соответствует этому критерию, оставаясь важной частью экосистемы франшизы Grand Theft Auto.

8
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Destroited

GTA Online не уйдёт после релиза GTA 6 - Take-Two обещает продолжать ̶п̶о̶д̶д̶е̶р̶ж̶к̶у̶ доить игроков и дальше

6
Константин335

Вот что с вами не так? Закрывают игру недовольны, продолжают поддержку снова недовольны

3
Майкл Скотт

А в чем дойка то дебс, не подскажешь? Лутбоксов нет, все длс бесплатны, без подписки в отличии от гoвна76 играется спокойно.

3
reactivity

лол...

ну так не доись, чудик)
За несколько часов спокойно пару лямов заработаешь. В чем траблы?

2
Bargainer

Я её знаю лучше чем свой родной город

4
Vad Pvn

да Zаебали)

3
kotasha

А как иначе, нужно же с пк бояр стричь зеленые, 6 части всяко задержится от года и больше, уже видно какое отношения к пк.

3
Константин335

Будь бы новость о том что закрывают поддержку, тоже бы тут был недовольный комментарий, ведь так?

1
reactivity

Вот бестолковые солдатики... Стригут с тех, кто стрижется. Из платного так: карты шарк да подписка. А их тебя не заставляют покупать. Деньги даже без фарма на каррентгене вполне себе копятся.

Игра часто по скидке.

Где стрижка?

1
Пользователь ВКонтакте

Вот это хорошо 🤗 // Ilja Zinovjev

2
нитгитлистер

ну правильно она такой доходище приносит кто ж её закроет)) скорее наоборот плавно пересадят на лыжи 6ой

1
Майкл Скотт

Ну останутся карентгенщики и некропекашники (которые даже с легаси слезть не могут)

1
-zotik-

Контента там и так дохрена, онлайн быстрее надоест чем все проглотишь

1
Lelik_mc_kawai

я это знал,а если поддержка продолжится, то для гта 6 онлайна не будет!

1
Egik81

Было бы странно если бы они зарезали курицу которая несёт им золотые яйца. Вот когда новую курицу GTA Online на основе 6 части вырастят. Тогда прежнюю может и отправят под топор.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ