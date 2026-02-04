GTA Online не уйдёт после релиза GTA 6 - Take-Two обещает продолжать поддержку

Take-Two Interactive вновь подтвердила, что Grand Theft Auto Online будет получать поддержку и после выхода GTA 6. Генеральный директор компании Штраус Зельник подчеркнул, что ключевым фактором остаётся вовлечённость игроков.

«У меня есть все основания полагать, что поддержка GTA Online продолжится. У нас замечательное сообщество, которое любит эту игру и остаётся вовлечённым», — заявил Зельник во время отчёта о доходах. Он добавил, что свежие дополнения, выпущенные Rockstar в этом квартале, доказали: несмотря на долгую историю игры, люди продолжают возвращаться в GTA Online.

В Take-Two отметили, что компания готова поддерживать старые проекты, пока сообщество активно взаимодействует с ними, и GTA Online полностью соответствует этому критерию, оставаясь важной частью экосистемы франшизы Grand Theft Auto.