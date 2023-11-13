GTA V скоро получит мод DLSS 3, улучшающий AA и удваивающий FPS

Игроки GTA V на ПК скоро смогут установить мод DLSS 3, созданный PureDark. Моддер некоторое время усердно работал над шедевром Rockstar. Несколько часов назад он разместил на YouTube первое видео-демонстрацию.

GTA V была уникальным случаем, потому что, в отличие от всех игр, модифицированных PureDark до сих пор, в ней нет векторов движения, которые необходимы для каких-либо методов масштабирования. Таким образом, моддеру пришлось исправить сотни шейдеров, чтобы добавить в игру генерацию векторов движения.

Хотя GTA V уже десять лет, несколько модов для ПК улучшают ее визуальные эффекты. PureDark провел тестирование с одновременно включенными NaturalVision Evolved, QuantV и ENB, что значительно повысило обычные требования игры к производительности.

С его AMD Ryzen 7 5800x и GeForce RTX 4070Ti игра работала со скоростью всего около 30 кадров в секунду. Включение DLSS Super Разрешение (установленного в режим качества для вывода разрешения 4K) и генерации кадров позволило ему удвоить частоту кадров.

PureDark также отметил, что добавление технологии масштабирования NVIDIA обеспечивает значительно улучшенное решение сглаживания по сравнению с параметрами игры по умолчанию (FXAA, MSAA, TXAA). Это особенно актуально для тех, у кого достаточно мощности для активации DLAA, которая отказывается от масштабирования для рендеринга игры с исходным разрешением и дополнительно улучшает качество изображения благодаря сверточной нейронной сети автокодировщика, которая также удаляет временные артефакты.

Мод GTA V DLSS 3 пока недоступен, но он будет выпущен в ближайшие несколько дней, сообщил моддер, который также пообещал, что он будет совместим с популярной ролевой платформой FiveM (которая была приобретена Rockstar около трех месяцев назад).