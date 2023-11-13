GTA V скоро получит мод DLSS 3, улучшающий AA и удваивающий FPS

Игроки GTA V на ПК скоро смогут установить мод DLSS 3, созданный PureDark. Моддер некоторое время усердно работал над шедевром Rockstar. Несколько часов назад он разместил на YouTube первое видео-демонстрацию.
GTA V была уникальным случаем, потому что, в отличие от всех игр, модифицированных PureDark до сих пор, в ней нет векторов движения, которые необходимы для каких-либо методов масштабирования. Таким образом, моддеру пришлось исправить сотни шейдеров, чтобы добавить в игру генерацию векторов движения.
Хотя GTA V уже десять лет, несколько модов для ПК улучшают ее визуальные эффекты. PureDark провел тестирование с одновременно включенными NaturalVision Evolved, QuantV и ENB, что значительно повысило обычные требования игры к производительности.
С его AMD Ryzen 7 5800x и GeForce RTX 4070Ti игра работала со скоростью всего около 30 кадров в секунду. Включение DLSS Super Разрешение (установленного в режим качества для вывода разрешения 4K) и генерации кадров позволило ему удвоить частоту кадров.
PureDark также отметил, что добавление технологии масштабирования NVIDIA обеспечивает значительно улучшенное решение сглаживания по сравнению с параметрами игры по умолчанию (FXAA, MSAA, TXAA). Это особенно актуально для тех, у кого достаточно мощности для активации DLAA, которая отказывается от масштабирования для рендеринга игры с исходным разрешением и дополнительно улучшает качество изображения благодаря сверточной нейронной сети автокодировщика, которая также удаляет временные артефакты.
Мод GTA V DLSS 3 пока недоступен, но он будет выпущен в ближайшие несколько дней, сообщил моддер, который также пообещал, что он будет совместим с популярной ролевой платформой FiveM (которая была приобретена Rockstar около трех месяцев назад).
А мне эта функция и не нужна. На моей 980 GTX летает только в путь!
на 970 за столько лет всё также)
так игра процесорозависимая
И зачем? На 40 серии и так игра летает
он даже на ведре нормально тянет)
я бы не сказал, на 4070 при ультра в фул хд и без расширенных настроек графики игра выдает ну примерно 130 кадров, но иногда частота и до 80 падает, а моник у меня 165 герц и мне важно что бы частота была более 100 постоянно, g sync не спасает) И да сглаживание норм в игре только при 4к разрешении, на фул хд не важно 8х mssa включено или txaa , лесенки есть.
У меня в 4к на 4090 минимум 120 было в тяжелые моменты и то не из за видюхи а из за проца, не знаю откуда на 4070 ти может быть 80 кадров в фхд
В случаях, когда в проц упирается. Ну и все таки нормальное сглаживание наконец-то.
Dlss на dx11?
Ребята не понимают, что DLSS тут юзается для норм сглаживания
и + мыльное изображение
Те кто не понимает зачем это нужно, объясняю, длсс в данном случае нужно больше для норм сглаживания, т.к. даже на 2к в ГТА полно лесенок
с одновременно включенными NaturalVision Evolved, QuantV и ENB
чет херота на видео какая то- у меня с одним NVE картинка в игрена много круче выглядит,чем у модера на видосике
а трейлер гта 7 получит?
На картах с dlss3 кто то будет апскейлить графику? зачем? И за за решейдов? Тогда зачим их ставить?)