Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 36 935 оценок

GTA V стала самой продаваемой игрой в истории консолей PlayStation в США

monk70 monk70

Сегодня, 9 сентября, отмечается годовщина запуска первой PlayStation в США. Пользуясь моментом, аналитик Мэтт Пискателла поделился интересными данными о коммерческих показателях игр на консолях Sony в регионе.

В списке, опубликованном аналитиком, представлены самые продаваемые игры на сегодняшний день на всех консолях PlayStation. Среди них, несомненно, выделяется GTA V, которая лидирует как по количеству проданных копий, так и по выручке. Activision также имеет значительные преимущества на PlayStation: 11 игр серии Call of Duty входят в двадцатку лучших. Из собственных игр Sony самой успешной является Marvel’s Spider-Man, единственная, представленная в обоих списках.

Топ-20 по наибольшему доходу

  1. Grand Theft Auto V
  2. Call of Duty: Modern Warfare (2019)
  3. Red Dead Redemption II
  4. Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
  5. Call of Duty: Black Ops 6
  6. Call of Duty: Black Ops: Cold War
  7. Minecraft
  8. Call of Duty: Black Ops III
  9. Grand Theft Auto: San Andreas
  10. Guitar Hero III: Legends of Rock
  11. Marvel’s Spider-Man
  12. Call of Duty: Black Ops II
  13. Call of Duty: Black Ops
  14. Call of Duty: WWII
  15. Call of Duty: Black Ops 4
  16. Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
  17. Call of Duty: Modern Warfare 3
  18. Marvel’s Spider-Man 2
  19. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  20. Grand Theft Auto: Vice City

Топ-20 по количеству проданных копий

  1. Grand Theft Auto V
  2. Minecraft
  3. Red Dead Redemption II
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
  5. Call of Duty: Modern Warfare (2019)
  6. Marvel’s Spider-Man
  7. Call of Duty: Black Ops III
  8. Call of Duty: Black Ops: Cold War
  9. Grand Theft Auto: Vice City
  10. Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
  11. Call of Duty: Black Ops 6
  12. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  13. The Last of Us
  14. God of War (2018)
  15. The Elder Scrolls V: Skyrim
  16. Call of Duty: Black Ops
  17. Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s]
  18. Call of Duty: Black Ops II
  19. Call of Duty: WWII
  20. Call of Duty: Black Ops 4
Tommy451

да ладно, еще скажите что у Свича самая продаваемая это Марево

3
Лидер Мур

рад что рдр2 заняла 3 место, высокий шанс новой части

