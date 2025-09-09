GTA V стала самой продаваемой игрой в истории консолей PlayStation в США

Сегодня, 9 сентября, отмечается годовщина запуска первой PlayStation в США. Пользуясь моментом, аналитик Мэтт Пискателла поделился интересными данными о коммерческих показателях игр на консолях Sony в регионе.
В списке, опубликованном аналитиком, представлены самые продаваемые игры на сегодняшний день на всех консолях PlayStation. Среди них, несомненно, выделяется GTA V, которая лидирует как по количеству проданных копий, так и по выручке. Activision также имеет значительные преимущества на PlayStation: 11 игр серии Call of Duty входят в двадцатку лучших. Из собственных игр Sony самой успешной является Marvel’s Spider-Man, единственная, представленная в обоих списках.
Топ-20 по наибольшему доходу
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Red Dead Redemption II
- Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Call of Duty: Black Ops: Cold War
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops III
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Guitar Hero III: Legends of Rock
- Marvel’s Spider-Man
- Call of Duty: Black Ops II
- Call of Duty: Black Ops
- Call of Duty: WWII
- Call of Duty: Black Ops 4
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Marvel’s Spider-Man 2
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Grand Theft Auto: Vice City
Топ-20 по количеству проданных копий
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Red Dead Redemption II
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Marvel’s Spider-Man
- Call of Duty: Black Ops III
- Call of Duty: Black Ops: Cold War
- Grand Theft Auto: Vice City
- Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- The Last of Us
- God of War (2018)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Call of Duty: Black Ops
- Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s]
- Call of Duty: Black Ops II
- Call of Duty: WWII
- Call of Duty: Black Ops 4
да ладно, еще скажите что у Свича самая продаваемая это Марево
рад что рдр2 заняла 3 место, высокий шанс новой части