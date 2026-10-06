GTA V запустили прямо в браузере - пользователи уже добрались до сюжетных миссий

В сети появилась неофициальная браузерная версия Grand Theft Auto V, позволяющая запускать игру непосредственно во вкладке браузера. Проект быстро привлёк внимание пользователей, несколько из которых подтвердили, что смогли загрузить игру и перейти непосредственно к геймплею.

Судя по первым тестам, речь идёт не только о демонстрации меню или отдельных сцен. Один из пользователей сообщил, что добрался до первой миссии Франклина и проехал вступительную сцену на автомобиле. При этом текущая версия остаётся далёкой от стабильной: в его случае игра вскоре завершилась с ошибкой, а во время прохождения наблюдались графические артефакты.

Совместимость с браузерами также пока ограничена. Некоторые пользователи не смогли пройти загрузку в Firefox, тогда как в Google Chrome и Microsoft Edge проект запускался. Один из тестировщиков на Linux сообщил примерно о 4,5 ГБ занятой браузером оперативной памяти. Есть и сообщения о запуске GTA V через Chrome на смартфоне, хотя на Android у части пользователей отображается только чёрный экран.

При этом происхождение проекта пока остаётся неясным. Публичного репозитория с исходным кодом или подробного технического описания разработчики не предоставили, а сам домен playgta5.com был зарегистрирован только 3 октября 2026 года. Сайт никак официально не связан с Rockstar Games, поэтому на данный момент браузерную версию правильнее рассматривать как экспериментальный неофициальный проект.