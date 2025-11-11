Исполнитель роли Франклина из GTA V рассказал об импровизации в знаменитой сцене и поделился мыслями о GTA 6

Шон Фонтено, подаривший голос и внешность Франклину Клинтону в Grand Theft Auto V, в недавнем интервью поделился воспоминаниями о работе над игрой и высказал свое мнение о грядущей Grand Theft Auto 6. Актер рассказал, что одна из самых знаменитых сцен в игре, известная благодаря фразе Ламара о прическе, была по большей части импровизацией.

Фонтено отметил, что Джеральд Slink Джонсон, исполнитель роли Ламара, часто отходил от сценария. Во время съемок той самой сцены Джонсон полностью сымпровизировал свою реплику, что стало неожиданностью для самого Фонтено. Его реакция в кадре была абсолютно искренней. Я действительно подумал: Что, черт возьми, несет этот чувак? — вспоминает актер. Однако режиссеру и команде понравился этот момент, и его решили оставить. По словам Фонтено, именно Slink сломал тот барьер, который я боялся переступить, позволив актерам быть более свободными и привносить в персонажей больше аутентичности.

Актер также рассказал, как роль Франклина изменила его жизнь. До получения приглашения от Rockstar Games он вел уличный образ жизни и имел серьезные проблемы с законом. Звонок от DJ Pooh с предложением пройти прослушивание стал для него поворотным моментом. Это изменило мою жизнь, бро. Люди, с которыми я общался до того, как получил эту работу... посмотрите, где я сейчас нахожусь — поделился Фонтено.

В ходе интервью Фонтено также посмотрел второй трейлер GTA 6 и поделился своими мыслями. Он выразил предположение, что один из главных героев, Джейсон, может оказаться офицером под прикрытием. Актер с нетерпением ждет выхода новой части и желает ей превзойти успех пятой. Я хочу, чтобы она стала самой большой вещью, которая выйдет... чтобы она отключила всю сеть — заявил он.

В завершение Шон Фонтено обратился к актерам, исполняющим роли главных героев в GTA 6, Люсии и Джейсона. Он посоветовал им просто приготовьтесь, так как их жизнь скоро кардинально изменится, и заверил, что они работают с лучшей командой в индустрии.