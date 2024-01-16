Актер озвучки Нед Люк, сыгравший Майкла Де Санту в GTA 5, раскритиковал ИИ-чатбота, использовавшего его голос.

Люк ответил на сообщение в X/Twitter компании WAME, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, за рекламу чатбота, который позволял пользователям "реалистично поговорить с Майклом Де Сантой". WAME быстро удалила чатбота после сообщения Люка, заявив, что "этот инцидент высветил сложную взаимосвязь между развитием технологий ИИ и этическими и юридическими аспектами".

Нет ничего крутого в том, чтобы наживаться на людях с помощью какого-то жалкого компьютерного подражания моему голосу. Не тратьте своё время на этот мусор.

В своем ответе он также отметил разработчика Grand Theft Auto компанию Rockstar Games и профсоюз актеров Screen Actors Guild - Американскую федерацию телевизионных и радиохудожников (SAG-AFTRA), а WAME быстро удалила чатбота и все рекламные материалы для него из интернета.

Коллеги-актеры высказали сочувствие по поводу того, как сильно это раздражает. Но Нед продолжил:

Я не боюсь, что меня заменят. Мне просто не нравятся эти ублюдки. И я в бешенстве от того, что наш дерьмовый профсоюз настолько слаб, что скоро это станет проблемой и на нормальной работе, а не только при попытках каких-то жалких придурков заработать на наших голосах.

Компания также ответила журналистам:

В свете недавних разногласий, связанных с использованием голоса мистера Неда Люка в нашем приложении, мы в WAME хотим выразить свое глубокое понимание и обеспокоенность", - говорится в сообщении. Этот инцидент высветил сложную взаимосвязь между развитием технологий искусственного интеллекта и этическими и юридическими аспектами. WAME обязуется защищать права актеров озвучивания и создателей, продвигая при этом этические методы работы с ИИ. Мы считаем, что этот спор послужит поворотным моментом в гармонизации технологии ИИ с соответствующими правовыми нормами.