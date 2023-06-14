Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 21 882 оценки

Из GTA Online было удалено почти 200 машин, включая спорткары

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Gutsz
Новости

Сетевой режим мега популярной Grand Theft Auto 5 на днях получил масштабное обновление. Для GTA Online разработчики из студии Rockstar выпустили аддон San Andreas Mercenaries с новыми заданиями и обновили некоторые геймплейные функции экшена в открытом мире. Как оказалось это далеко не все, что приготовили авторы. Среди множества нововведений они решили удалить из игры часть автопарка, чему удивились многие игроки.

Как сообщается, из GTA Online было удалено почти 200 автомобилей разного типа. Если говорить точнее, пользователи обнаружили пропажу, как минимум 188 машин. Некоторые суперкары, двухдверные машины, кроссоверы и даже мотоциклы больше нельзя купить во внутриигровых магазинах или получить любым легальным способом. Эти транспортные средства все еще остаются доступными только для тех, кто успел купить их раньше. С полным списком удаленных автомобилей можно ознакомиться на форуме игры.

В Rockstar объяснили это решение тем, что они хотят "упростить" процесс покупок новый транспортных средств в GTA Online для игроков. Сами пользователи назвали такое решение, как минимум спорным, ведь теперь некоторые машины просто физически нельзя будет получить. Игроки надеются, что разработчики в следующих обновлениях переработают сайты, где продают транспортные средства и вернут удаленные авто.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
DamirFelix

Очередной байт на донаты и покупку дорогущей техники.

3
Angeluses

Цитата из сайта Роков:

В то же время, чтобы облегчить процесс шоппинга на сайтах, некоторый наименее популярный транспорт там больше продаваться не будет... но вы по-прежнему сможете получить его другими путями – в том числе, выиграв его на колесе удачи в казино-отеле Diamond

так что не люфти тут, желторотик. Достаточно загуглить gta 5 online обновление и перейти по первой же ссылке. Очередная новость где ВРУТ ВРУТ ВРУТ. Запомните автора.

2
TAPAKAH222
2
xxREMAGxxIxxGAMERxx

Курума рулез

0
FlexGum

Да fomo ввели в эту помойку, чтобы добавить рарности вёдрам, как ротация скинов в фортнайт и апекс. Как же они убили игру за последние полтора года.

0
warp 37

Что в этой GTA Online делать спустя десять лет? Синглплеер интересный, прошёл с радостью. Но вот в Online меня даже на два часа не хватило ещё восемь лет назад.

-1
Lvinomord

Сингл 5 это по большому счету "демка" онлайна.В отличии от скажем SA,где ты мог играть долго за счёт хорошей песочницы,то здесь ты пробегаешь исключительно по миссиям,т.к в открытом мире по сути особо нечего делать и затем уже переходишь в онлайн.И сингл,в частности песочница,в угоду онлайна,невероятно в этом плане порезана и упрощёна.К сожалению(

-1
Awareness of greatness Lvinomord

Не хилая демка, на 50 часов растянута 😁

0
Lvinomord Awareness of greatness

50 часов для гта? Одной из из самых "популярных" частей?Для игры которая выходит раз в 10 лет? Нет.К сожалению.

-1