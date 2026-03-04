Издание PC Gamer дарит подарочные карты Steam за лучшие игровые клипы по GTA 5

Игровой портал PC Gamer запустил инициативу PC Gamer Clips, которая позволяет геймерам делиться своими лучшими игровыми моментами. Редакция портала предлагает пользователям записывать необычные и забавные ситуации из видеоигр для дальнейшей публикации на официальном сайте и в социальных сетях издания.

Ежемесячно авторы ресурса выбирают 1 лучший ролик, создатель которого получает подарочную карту Steam номиналом 100 долларов. Представители портала обращают внимание на наличие региональных ограничений, так как награда предусмотрена только для резидентов 2 стран, а именно США и Великобритании.

В марте редакция просит уделить особое внимание проекту GTA 5 и его сетевому компоненту GTA Online. Журналисты подчеркивают, что эта игра регулярно занимает лидирующие позиции на площадке Twitch, поэтому они ожидают увидеть множество интересных ситуаций именно оттуда. При этом клипы по любым другим играм также остаются актуальными и принимаются к участию.

Желающим поделиться своим геймплеем нужно подготовить видеофайл, размер которого не превышает 10 гигабайт. Журналисты отмечают, что с этим процессом отлично справляется новая функция фоновой записи напрямую из клиента Steam. Готовый материал необходимо отправить через форму на странице проекта, где можно указать свое имя или оставить заявку полностью анонимной.