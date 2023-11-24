К актеру озвучки из GTA 5 в прямом эфире приехал спецназ

Нед Люк сыграл одну из главных ролей в GTA 5. Известный по роли Майкла Де Санты, актер озвучивания стал важной частью этой франшизы и недавно заявил, что GTA 6 будет стоить того, чтобы ее дождаться.
В качестве хобби Нед Люк регулярно транслирует GTA 5 и GTA Online на YouTube. Однако недавно актер озвучивания столкнулся с ужасной ситуацией, когда во время одного из своих стримов к нему вызвали спецназ.
Во время стрима Люк просто играл в GTA Online и просматривал таблицы лидеров. Затем он ответил на телефонный звонок, чего было достаточно, чтобы зрители поняли, что происходит что-то ужасное.
Положив трубку, он сказал:
Ладно, мне нужно уйти. Эти козлы «засваттили» мой дом, и мне нужно идти разбираться. Всем хорошего настроения
Это высказывание наводит на мысль, что Люк уже давно сталкивается с подобными проблемами, так как, похоже, это не стало для него неожиданностью. С другими крупными стримерами было немало случаев, когда кому-то удавалось найти их адрес и завалить их в попытке троллинга.
Люк еще раз обсудил ситуацию и заявил, что этот инцидент произошел не по вине кого-то из зрителей или людей в его лобби GTA Online. Тем не менее, стримеры стали слишком хорошо знакомы со "сваттингом" из-за истории, связанной с этим термином.
К счастью, похоже, что Нед Люк не пострадал. Хотя он не подтвердил этого, он опубликовал эмодзи, пожимающее плечами, подразумевая, что в конце концов все обошлось.
Получай актер за то что гта 6 еще не вышла!
а где спецназ то хех что за гнилая невнятная постанова ?)))) идиюты кто поверил и создал из этого новость
Ничего не понял. Зачем к нему приехал полицейский спецназ ? По какой причине ? Что он совершил ? Есть тут "пояснительная бригада" ? Будьте добры.
есть такие шутники, которые, узнав адрес стримера, вызывают к ним полицию или еще какие службы, пока стример в прямом эфире, сообщив, что там происходит что-то противозаконное
*пояснительная бригада выехала по вашему адресу.
Да примитивная ПР-акция)
Странно что он играет на пк, ещё и в гта онлайн где читеров полно.
Скрытая рекламная интеграция ГТА 6 от рокстар?
Набрал 5 звезд розыска
Кто так делает, пусть к нему самому они приедут. Шутники блин это вообще не смешно. А если этот спецназ нужен в другом месте, а он тут, дураки кароче.
А как бы подскочили просмотры, если бы его прям в прямом эфире отп''дили.
А он внезапно развалил бы их, со словами "Каждый день вы забываете тысячу мелочей. Пусть это будет одна из них"