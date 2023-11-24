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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 25 031 оценка

К актеру озвучки из GTA 5 в прямом эфире приехал спецназ

butcher69
Новости

Нед Люк сыграл одну из главных ролей в GTA 5. Известный по роли Майкла Де Санты, актер озвучивания стал важной частью этой франшизы и недавно заявил, что GTA 6 будет стоить того, чтобы ее дождаться.

В качестве хобби Нед Люк регулярно транслирует GTA 5 и GTA Online на YouTube. Однако недавно актер озвучивания столкнулся с ужасной ситуацией, когда во время одного из своих стримов к нему вызвали спецназ.

Во время стрима Люк просто играл в GTA Online и просматривал таблицы лидеров. Затем он ответил на телефонный звонок, чего было достаточно, чтобы зрители поняли, что происходит что-то ужасное.

Положив трубку, он сказал:

Ладно, мне нужно уйти. Эти козлы «засваттили» мой дом, и мне нужно идти разбираться. Всем хорошего настроения

Это высказывание наводит на мысль, что Люк уже давно сталкивается с подобными проблемами, так как, похоже, это не стало для него неожиданностью. С другими крупными стримерами было немало случаев, когда кому-то удавалось найти их адрес и завалить их в попытке троллинга.

Люк еще раз обсудил ситуацию и заявил, что этот инцидент произошел не по вине кого-то из зрителей или людей в его лобби GTA Online. Тем не менее, стримеры стали слишком хорошо знакомы со "сваттингом" из-за истории, связанной с этим термином.

К счастью, похоже, что Нед Люк не пострадал. Хотя он не подтвердил этого, он опубликовал эмодзи, пожимающее плечами, подразумевая, что в конце концов все обошлось.

24
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Kostya Bashmakov

Получай актер за то что гта 6 еще не вышла!

6
HHN

а где спецназ то хех что за гнилая невнятная постанова ?)))) идиюты кто поверил и создал из этого новость

4
lex79111

Ничего не понял. Зачем к нему приехал полицейский спецназ ? По какой причине ? Что он совершил ? Есть тут "пояснительная бригада" ? Будьте добры.

2
JIoMTuK

есть такие шутники, которые, узнав адрес стримера, вызывают к ним полицию или еще какие службы, пока стример в прямом эфире, сообщив, что там происходит что-то противозаконное

5
vzglydizugla

*пояснительная бригада выехала по вашему адресу.

1
kolinmah

Да примитивная ПР-акция)

-1
kotasha

Странно что он играет на пк, ещё и в гта онлайн где читеров полно.

0
Tiktotayou124

Скрытая рекламная интеграция ГТА 6 от рокстар?

0
StaidZihao

Набрал 5 звезд розыска

-1
6363

Кто так делает, пусть к нему самому они приедут. Шутники блин это вообще не смешно. А если этот спецназ нужен в другом месте, а он тут, дураки кароче.

-1
Oscilograf

А как бы подскочили просмотры, если бы его прям в прямом эфире отп''дили.

-14
N1k3_22

А он внезапно развалил бы их, со словами "Каждый день вы забываете тысячу мелочей. Пусть это будет одна из них"

8