К актеру озвучки из GTA 5 в прямом эфире приехал спецназ

Нед Люк сыграл одну из главных ролей в GTA 5. Известный по роли Майкла Де Санты, актер озвучивания стал важной частью этой франшизы и недавно заявил, что GTA 6 будет стоить того, чтобы ее дождаться.

В качестве хобби Нед Люк регулярно транслирует GTA 5 и GTA Online на YouTube. Однако недавно актер озвучивания столкнулся с ужасной ситуацией, когда во время одного из своих стримов к нему вызвали спецназ.

Во время стрима Люк просто играл в GTA Online и просматривал таблицы лидеров. Затем он ответил на телефонный звонок, чего было достаточно, чтобы зрители поняли, что происходит что-то ужасное.

Положив трубку, он сказал:

Ладно, мне нужно уйти. Эти козлы «засваттили» мой дом, и мне нужно идти разбираться. Всем хорошего настроения

Это высказывание наводит на мысль, что Люк уже давно сталкивается с подобными проблемами, так как, похоже, это не стало для него неожиданностью. С другими крупными стримерами было немало случаев, когда кому-то удавалось найти их адрес и завалить их в попытке троллинга.

Люк еще раз обсудил ситуацию и заявил, что этот инцидент произошел не по вине кого-то из зрителей или людей в его лобби GTA Online. Тем не менее, стримеры стали слишком хорошо знакомы со "сваттингом" из-за истории, связанной с этим термином.

К счастью, похоже, что Нед Люк не пострадал. Хотя он не подтвердил этого, он опубликовал эмодзи, пожимающее плечами, подразумевая, что в конце концов все обошлось.