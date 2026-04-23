Костюм Сасквоча и бонусы 4X: Rockstar проводит прощальное событие "420" в GTA Online

Rockstar Games представила прощальное событие «420» в GTA Online, которое завершится 29 апреля 2026 года. Этот ивент станет последним в своем роде: студия официально завершает цикл ежегодных празднований, полностью фокусируясь на релизе GTA VI.

Поскольку до выхода долгожданного сиквела остается менее семи месяцев, разработчики начинают сворачивать поддержку Лос-Сантоса. В рамках финального обновления игроки получили доступ к новым локациям в режиме «Транспортная десантка» и уникальному выживанию Stoner Survival.

За участие в этом галлюциногенном хаосе пользователи получают подарок — черную футболку LD Organics. Механика события привязана к игровому времени: каждый день в 16:20 город превращается в сюрреалистичную арену. В этом безумном сражении игрокам противостоят пришельцы, ожившие фигурки и клоуны. За прохождение режима начисляются увеличенные в четыре раза награды (4X GTA$ и RP).

Главная цель недели — выстоять пять волн в Stoner Survival. За выполнение этого условия Rockstar дарит легендарный костюм Сасквоча и денежный бонус в размере 420 000 GTA$.