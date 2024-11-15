Критики в восторге: вышел трейлер фильма, который целиком сняли в GTA Online

Компания Tull Stories опубликовала трейлер документального фильма Grand Theft Hamlet. Его полностью сняли в Grand Theft Auto Online во время локдауна из-за пандемии Covid-19 в 2021 году. Тогда два британских актера — Сэм Крэйн («Наполеон») и Марк Оостервеен («Министерство неджентльменских дел») — загорелись идеей поставить «Гамлета» Уильяма Шекспира прямо в игре.



Затея удалась: энтузиасты устроили кастинг среди других геймеров и поставили пьесу в разных локациях. Процесс был непростым, но веселым: мпровизированную труппу то и дело атаковали гриферы, а начинающие актеры случайно падали с крыши прямо во время представления. Супруга Крэйна Пинни Гриллс засняла весь хаос, и эти материалы легли в основу документалки.



Фильм выйдет в кино 6 декабря. Его уже показали на фестивале SXSW весной 2024 года, где жюри отдало ему приз в номинации лучшего документального кино. На портале Rotten Tomatoes рейтинг картины составил 92%, а на Metacritic — 79 баллов из 100.