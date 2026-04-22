Лондонский ресторан The Cluckin' Bell был вынужден переименоваться - судя по всему, из-за Rockstar

Энтузиасты, решившие открыть в Лондоне реальную версию вымышленной сети фастфуда Cluckin' Bell из вселенной Grand Theft Auto, по-видимому, столкнулись с суровой реальностью авторского права. Заведение под названием The Cluckin’ Bell, которое должно было стать оммажем пародийному KFC из игры, попало в заголовки СМИ еще в прошлом месяце, когда фанаты заметили вывеску. Однако вирусная популярность сыграла с предпринимателями злую шутку: похоже, на них обратили внимание правообладатели - компания Rockstar Games и ее издатель Take-Two Interactive.

Как сообщает портал Dexerto, ресторан уже начал экстренный ребрендинг. С фасада здания исчезла характерная эмблема, а само название сменилось с The Cluckin’ Bell (Кудахтающий колокольчик) на нейтральное The Cluckin’ Bite (что можно перевести как "Куриный перекус"). Записи в британском реестре Companies House подтверждают, что официальное изменение названия произошло 7 апреля.

На данный момент неизвестно, подала ли Take-Two официальный иск, однако компания печально известна своей нетерпимостью к использованию своей интеллектуальной собственности. За последние годы были уничтожены десятки амбициозных фанатских проектов и модов для GTA.