Лос-Сантос в GTA Online заполонили жуткие автомобили и животные

В GTA Online стартовал очередной хэллоуинский этап. На улицах Лос-Сантоса вновь появились зомбированные звери и призрачные автомобили Cerberus.

Геймеры, которые зайдут в GTA Online на праздничной неделе, получат бонусы. Например, редкие маски — «Зеленый горящий череп» и приуроченные к испанскому Дню мертвых «Романтическую калаку» и «Цветочную калаку». Учитывая, что геймеры выполнили условия нового режима «Выживание на кладбище Людендорфа», все игроки получат светящиеся пижамы «Скелет» трех цветов и маску «Красный череп в капюшоне».

За участие в режимах пользователи получают удвоение денежных наград и репутации. Кроме того, на ассортимент магазинов действуют скидки, а некоторые татуировки и раскраски для лица можно получить бесплатно.