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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 30 917 оценок

Лос-Сантос в GTA Online заполонили жуткие автомобили и животные

Simple Jack
Новости

В GTA Online стартовал очередной хэллоуинский этап. На улицах Лос-Сантоса вновь появились зомбированные звери и призрачные автомобили Cerberus.

Геймеры, которые зайдут в GTA Online на праздничной неделе, получат бонусы. Например, редкие маски — «Зеленый горящий череп» и приуроченные к испанскому Дню мертвых «Романтическую калаку» и «Цветочную калаку». Учитывая, что геймеры выполнили условия нового режима «Выживание на кладбище Людендорфа», все игроки получат светящиеся пижамы «Скелет» трех цветов и маску «Красный череп в капюшоне».

За участие в режимах пользователи получают удвоение денежных наград и репутации. Кроме того, на ассортимент магазинов действуют скидки, а некоторые татуировки и раскраски для лица можно получить бесплатно.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Jlyan

детский сад
ничего жуткого нет, кроме дешёвых масок

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