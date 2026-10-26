Майкл из GTA 5 приедет в Москву: Нед Люк встретится с фанатами и раздаст автографы

Поклонники GTA 5 получат редкую возможность лично познакомиться с одним из главных героев игры. Американский актёр Нед Люк приедет в Москву для участия в мероприятии «Ночь видеоигр», которое состоится 31 октября в Московском кластере видеоигр и анимации.

Программа начнётся в 21:00, а выступление актёра запланировано на полночь. После встречи с поклонниками Нед Люк проведёт автограф-сессию. Посетить мероприятие можно бесплатно, однако потребуется предварительная регистрация на официальном сайте Московской недели видеоигр.

Хотя Нед Люк появлялся в сериалах «Закон и порядок» и «Подпольная империя», мировую известность ему принесла роль Майкла Де Санты в GTA 5. Актёр не только озвучил персонажа, но и подарил ему свою внешность, движения и мимику благодаря технологии захвата движений. В 2025 году Люк вновь вернулся к роли Майкла в обновлении для GTA Online.

Впрочем, встреча со звездой Rockstar станет лишь частью программы. В рамках «Ночи видеоигр» посетителей ждут ретро-консоли Dendy, SEGA и первая PlayStation, мини-турниры на PS5, выставка стилизованных автомобилей и диджейские выступления до утра.

За участие в игровых активностях гости смогут получать специальные монеты и обменивать их на мерч. Накопив 100 монет, можно будет получить «золотой билет» для участия в розыгрыше призов, среди которых две PlayStation 5, VR-шлем, игровой монитор и периферия.

II Московская международная неделя видеоигр пройдёт с 29 октября по 1 ноября 2026 года. Мероприятие объединит разработчиков, представителей игровой индустрии и геймеров из России и других стран. Организатором выступает Агентство креативных индустрий при поддержке Департамента культуры Москвы.