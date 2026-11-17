В преддверии выхода GTA 6, где игроки смогут свободно переключаться между Джейсоном и Люсией, бывший технический дизайнер Rockstar Мэтт Фридман рассказал порталу IGN, каких усилий стоила реализация этой механики в GTA 5 на устаревших консолях PS3 и Xbox 360.

В открытом мире пятой части смена героя прятала загрузку за эффектным взлётом камеры в небо. Однако внутри сюжетных миссий использовать этот приём запретили, даже если персонажи находились в разных концах города. По словам Фридмана, команде пришлось два года добиваться скорости современных SSD-накопителей на слабом железе 2005 года — ради двух-трёх минут чистого геймплея.

«Поначалу я пытался хитрить с камерой — например, приближал её к руке героя у стены, чтобы мир успел прогрузиться. Но руководство Rockstar присылало правки: "Нет, мы должны видеть панораму города". Я объяснял, что память консолей не вместит две копии Лос-Сантоса сразу, но к концу разработки это стало строгим приказом: горизонт обязан быть в кадре», — вспоминает разработчик.

Решить проблему помогла система плавной смены детализации. В момент перехода далёкие машины превращались в точки фар, а здания становились плоскими, что маскировали глубиной резкости и динамикой самого героя в кадре. Сразу после склейки мир подгружался на полную мощность.

Другой сложностью стала миссия «Трое — это компания», где герои штурмуют небоскрёб ЦУР, а игрок за секунды переключается между снайпером на крыше, бойцом на тросе и пилотом вертолёта. Чтобы переход выглядел красиво, вертолёт можно было просто зафиксировать скриптом, но Фридман запретил вмешиваться в действия игрока. В результате при сильных кренах или переворотах в воздухе камера сходила с ума и начинала двигаться в неверную сторону, поэтому инженерам пришлось написать массу дополнительного кода для корректного расчёта её траектории.

Изначально Фридман думал, что игроки даже не заметят эту техническую магию. Однако после релиза в обзор крупного портала GameSpot вошла нарезка лучших переключений из игры — в ней оказались ровно пять переходов самого Фридмана и пять его коллеги, с которым они наперегонки создавали эти сцены.