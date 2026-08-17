Мод BusinessV добавляет 50 предприятий, которые можно купить в GTA 5 Enhanced

Моддер Wilsondll выпустил BusinessV, новый мод для Grand Theft Auto 5 Enhanced. Он добавляет 50 предприятий, которые игроки могут купить в Лос-Сантосе и округе Блейн. Согласно описанию мода, BusinessV позволяет вам построить собственную бизнес-империю.

С BusinessV игроки могут начать с малого, с местных магазинов и услуг. Затем они могут расширяться, открывая гаражи, развлекательные заведения и элитную недвижимость. Каждое предприятие имеет свою собственную систему стоимости, дохода и развития. Ежедневная прибыль может меняться, а случайные события могут увеличивать или уменьшать ваш доход. По мере роста вашей бизнес-империи вы также можете разблокировать дополнительные бонусы империи.

Мод также работает с поддерживаемой недвижимостью GTA. Эта недвижимость встроена в BusinessV, создавая единую простую систему владения. Это помогает избежать дублирования маркеров, выплат и систем собственности.

В BusinessV также реализована постоянная собственность, прогресс и сохранённые данные. Игроки могут улучшать каждый бизнес до трёх раз. Ежедневный доход может меняться, а случайные события, связанные с бизнесом, могут влиять на ваши доходы. Мод также имеет систему бонусов к доходу от империи, которая вознаграждает игроков по мере роста их бизнес-империи.

У каждого бизнеса своя цена и доход. Мод также добавляет маркеры на мини-карте, которые появляются, когда вы находитесь рядом с бизнесом, а также простую систему взаимодействия с помощью клавиши E.

Вы можете скачать BusinessV по ссылке выше.