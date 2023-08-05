Мод для GTA 5 восстанавливает все песни, которые были вырезаны из игры ©

Моддер girlsonfilm выпустил обязательный мод для GTA 5, который восстанавливает все вырезанные из нее песни. Этот мод добавляет более 100 песен, поэтому обязательно загрузите его, так как он может значительно улучшить ваш игровой опыт.

Отлично то, что этот мод не заменяет существующие музыкальные станции или треки. Вместо этого он добавляет в игру больше бесплатного контента. Кроме того, мод представляет фанатскую интерпретацию того, что могла повлечь за собой вырезанная станция P.M.R. из GTA V.

Pre-Millennium Radio — это недвусмысленное празднование рока 90-х с длинным, но бескомпромиссным трек-листом из 76 песен. P.M.R — это эклектичная смесь альтернативного рока, гранжа, брит-попа, индустриального рока, шугейза, рэп-рока, пост-хардкора, ню-метала, инди, поп-рока, дрим-попа, мат-рока, поп/скейт-панка, слэкер-рока и тяжелого рока.

Вы можете скачать мод по ссылке. Ниже вы также можете найти два видео, которые демонстрируют мод в действии.