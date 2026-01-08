Мод NaturalVision для GTA 5 получил новые версии

Несколько дней назад Razed выпустил новые версии NaturalVision Evolved и NaturalVision Enhanced для Grand Theft Auto 5. Для тех, кто не знает, NaturalVision Evolved — это модификация для Grand Theft Auto 5 Legacy. Для тех, кто играет в GTA 5 Enhanced, можно использовать модификацию NaturalVision Enhanced.

Модификация NaturalVision Enhanced — это полное визуальное обновление, которое в полной мере использует новые возможности трассировки лучей. По словам создателя мода, он перерабатывает погоду, освещение, окружающие цвета, текстуры мира, модели и растительность. Что особенно здорово, так это то, что Natural Vision Enhanced позволяет всем источникам света отбрасывать тени. Этого не было в оригинальной игре. Таким образом, это ещё больше улучшит трассировку лучей в игре. Другими словами, теперь все объекты будут отбрасывать тени с трассировкой лучей.

Обновление NaturalVision Enhanced будет работать с патчем игры 1.0.1013.20. Оно также включает в себя новый дополнительный аддон под названием «Volumetric Clouds (Experimental)», который добавляет реалистичные 3D-облака в облачную погоду. Обновление улучшает дождь и эффекты дождя, а также обеспечивает более яркое и качественное освещение в условиях повышенной солнечности, ясной и облачной погоды.

С другой стороны, обновление NaturalVision Evolved добавляет совместимость с версией игры 1.0.3725.0. Оно добавляет специальный шейдер, который придаёт лужам отражения в экранном пространстве, и ещё один шейдер, который заставляет капли дождя появляться на транспортных средствах и оружии. Также появился новый эффект капель дождя на экране, где капли скользят по экрану в зависимости от скорости движения вашего транспортного средства. Модификатор также улучшил шейдер объёмного тумана и повысил общую производительность. Наконец, дождь теперь имеет лучшее освещение и цветовой баланс.

Вы можете скачать последние версии этих двух модов с их официального сайта.