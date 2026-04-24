Моддер перенёс миссию "A Safehouse In The Hills" с Майклом из GTA Online в одиночный режим GTA 5

Моддер GranolaBar HD воссоздал финальное задание из прошлогоднего обновления GTA Online "A Safehouse In The Hills" для одиночного режима игры Grand Theft Auto 5. Автор представил видео, в котором подробно рассказал о процессе разработки мода.

Изначально этот эпизод был частью сюжетной линии многопользовательского режима, где одну из ключевых ролей играет вайнвудский кинопродюсер Майкл Де Санта. Поклонники франшизы захотели увидеть нечто подобное в одиночной кампании, и моддер воплотил их желание в жизнь.

Для реализации мода ему потребовалось написать множество скриптов.