Моддер заставил NPC в GTA 5 имитировать страховое мошенничество и устроил судебный хаос

Моддер и стример Blurbs провел очередной безумный эксперимент в Grand Theft Auto V, заставив неигровых персонажей (NPC) имитировать страховое мошенничество, а затем устроил полный хаос виртуального судебного процесса, управляемого зрителями через Twitch-чат. Blurbs известен тем, что реализует безумные сценарии, предлагаемые его зрителями.

Используя комбинацию собственного кода и голосовых сообщений из чата Twitch, он оживляет самых невообразимых персонажей и ситуации. Ранее он уже проводил подобные эксперименты в Skyrim и Red Dead Redemption 2, а теперь добрался и до GTA 5.

Организовать «страховое мошенничество» со стороны NPC в Лос-Сантосе оказалось просто. Пешеходы начинали преследовать машину моддера, массово бросаясь под колеса и хаотично кувыркаясь, словно в «Рассвете мертвецов».

Даже птица попыталась «подставитьться», спикировав на асфальт прямо перед автомобилем. Создание виртуального суда оказалось сложнее. Blurbs использовал мод «Здание суда» от Jay17 в качестве основы и снова привлек Twitch-чат для озвучки персонажей. Задумка состояла в том, чтобы создать «полностью динамичный судебный процесс» с отчетом о происшествии и полным набором ролей: судьи, присяжных и прокурора, действия которых определялись сообщениями из чата. Результат превзошел все ожидания по уровню хаоса.

Первый же инцидент был зафиксирован как «Переспать, жениться, избегать: Тревор Филипс, Артур Морган, Лестер». Дальнейшие слушания превратились в неразбериху: один из присяжных оказался акулой, перевернутой вверх тормашками, судья кричала «Возражаю!» вместо прокурора, а у обвиняемого «Марки Плоппера» в качестве защиты был лишь аргумент «Я стример».

Несмотря на хаос, Blurbs даже попытался выполнить сюжетную миссию с работающим модом, но судья в итоге потеряла терпение и завершила процесс внезапным вызовом на матч в Super Smash Bros. Melee. Хотя моды Blurbs не доступны для скачивания, его эксперименты демонстрируют огромный творческий потенциал моддингового сообщества GTA 5, которое продолжает находить новые, пусть и абсурдные, способы взаимодействия с игровым миром даже спустя годы после релиза.