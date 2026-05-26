Мультиплеерная модификация RAGE MP для GTA 5 закроется по требованию Take-Two и Rockstar Games

Это решение было принято по требованию компаний Take-Two Interactive и Rockstar Games, которые зафиксировали в своем лицензионном соглашении, что единственной авторизованной платформой для создания мультиплеерных модификаций является FiveM.

В связи с новыми требованиями правообладателей команда RAGE Multiplayer прекратила прием новых серверов и закрыла публичный доступ к инструментарию для создания серверов. Всем владельцам существующих проектов рекомендовано начать процесс переноса своих серверов на платформу FiveM. Для поддержки текущих разработчиков в переходный период последние сборки серверов останутся доступными через специальную панель управления, а команда Cfx, занимающаяся развитием FiveM, окажет техническую помощь при миграции.

Авторы модификации установили конкретные сроки для завершения работы платформы. Публичный список доступных серверов будет полностью отключен 1 июня 2026 года, после чего игроки больше не смогут находить площадки через общий браузер. Полное прекращение поддержки RAGE Multiplayer запланировано на 31 августа 2026 года. К этой дате все работающие сервера должны прекратить свою деятельность на старой платформе или завершить переход на FiveM.

После 31 августа 2026 года клиент модификации и сопутствующий инструментарий станут полностью недоступны, а вся фоновая серверная инфраструктура будет окончательно отключена. Представители команды разработчиков поблагодарили игровое сообщество за многолетнюю поддержку и подчеркнули, что проект всегда развивался благодаря активности его участников.