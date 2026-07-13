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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 426 оценок

На эмуляторе PS5 KytyPS5 смогли запустить GTA V

monk70 monk70

Проект эмулятора KytyPS5 получил новое обновление, включающее ряд улучшений, направленных на повышение производительности и общей стабильности. Хотя эмулятор всё ещё находится на ранней стадии разработки, каждый релиз продолжает расширять его функциональность и улучшать пользовательский опыт.

В версии 0.0.3 улучшено распределение виртуальной памяти для сокращения времени запуска. В него также добавлена ​​новая система привязки шейдеров SRT, оптимизации AMPR, исправления Pthread, новые ABI LibUlt и база данных совместимости в пользовательском интерфейсе. Включены также общие исправления стабильности и графики.

KytyPS5 теперь может запускать версию GTA V для PlayStation 5 и получать доступ к её меню и настройкам.

Разработчик предупреждает, что в некоторых играх наблюдался регресс, и рекомендует версию 0.0.2 для более широкой совместимости, хотя в этой сборке может отображаться больше графических ошибок. KytyPS5 тестировался в основном с графическими процессорами NVIDIA, в то время как поддержка графических процессоров AMD и Intel может быть неполной.

Версия GTA V для PS5, работающая на ПК, скорее является концептуальным проектом, чем чем-то действительно полезным. У игры уже есть нативная версия для ПК, которая работает исключительно хорошо, даже на интегрированной графике.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
kotasha

Ребята вы какие игры тестите ? Это смешно, для нормальной работы понадобиться лет 10-15 если не больше, ps4 эмуль идёт через одно место, и там слабое железо консоли 13 лет.

3
cowcake

Это долго очень будет. Не знаю, могут ли сегодня ии повлиять на ускорение процесса разработки эмулятора, на вряд-ли. И всё-таки это дело очень-очень долгое и муторное. По итогу как с RCPS3 будет, где далеко не все игры работают, а некоторые крашат даже при входе в меню игры. У них на сайте статус рабочих игр выложен, где большая пачка не рабочих. + ПС4 эмулятор кое-как продвигается, честно говоря последняя новость доходила до меня, когда бладборн удобоваримо эмулировали на пк. Так что это всё займёт годы, мб десятилетия

1
Anti39Virus

найс

Артем Lion

главное до экзов дойти

KookyPentheus

Да уже даже эмулятор есть и он развивается.