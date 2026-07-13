На эмуляторе PS5 KytyPS5 смогли запустить GTA V

Проект эмулятора KytyPS5 получил новое обновление, включающее ряд улучшений, направленных на повышение производительности и общей стабильности. Хотя эмулятор всё ещё находится на ранней стадии разработки, каждый релиз продолжает расширять его функциональность и улучшать пользовательский опыт.

В версии 0.0.3 улучшено распределение виртуальной памяти для сокращения времени запуска. В него также добавлена ​​новая система привязки шейдеров SRT, оптимизации AMPR, исправления Pthread, новые ABI LibUlt и база данных совместимости в пользовательском интерфейсе. Включены также общие исправления стабильности и графики.

KytyPS5 теперь может запускать версию GTA V для PlayStation 5 и получать доступ к её меню и настройкам.

Разработчик предупреждает, что в некоторых играх наблюдался регресс, и рекомендует версию 0.0.2 для более широкой совместимости, хотя в этой сборке может отображаться больше графических ошибок. KytyPS5 тестировался в основном с графическими процессорами NVIDIA, в то время как поддержка графических процессоров AMD и Intel может быть неполной.

Версия GTA V для PS5, работающая на ПК, скорее является концептуальным проектом, чем чем-то действительно полезным. У игры уже есть нативная версия для ПК, которая работает исключительно хорошо, даже на интегрированной графике.