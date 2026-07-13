На эмуляторе PS5 KytyPS5 смогли запустить GTA V

Проект эмулятора KytyPS5 получил новое обновление, включающее ряд улучшений, направленных на повышение производительности и общей стабильности. Хотя эмулятор всё ещё находится на ранней стадии разработки, каждый релиз продолжает расширять его функциональность и улучшать пользовательский опыт.
В версии 0.0.3 улучшено распределение виртуальной памяти для сокращения времени запуска. В него также добавлена новая система привязки шейдеров SRT, оптимизации AMPR, исправления Pthread, новые ABI LibUlt и база данных совместимости в пользовательском интерфейсе. Включены также общие исправления стабильности и графики.
KytyPS5 теперь может запускать версию GTA V для PlayStation 5 и получать доступ к её меню и настройкам.
Разработчик предупреждает, что в некоторых играх наблюдался регресс, и рекомендует версию 0.0.2 для более широкой совместимости, хотя в этой сборке может отображаться больше графических ошибок. KytyPS5 тестировался в основном с графическими процессорами NVIDIA, в то время как поддержка графических процессоров AMD и Intel может быть неполной.
Версия GTA V для PS5, работающая на ПК, скорее является концептуальным проектом, чем чем-то действительно полезным. У игры уже есть нативная версия для ПК, которая работает исключительно хорошо, даже на интегрированной графике.
Ребята вы какие игры тестите ? Это смешно, для нормальной работы понадобиться лет 10-15 если не больше, ps4 эмуль идёт через одно место, и там слабое железо консоли 13 лет.
Это долго очень будет. Не знаю, могут ли сегодня ии повлиять на ускорение процесса разработки эмулятора, на вряд-ли. И всё-таки это дело очень-очень долгое и муторное. По итогу как с RCPS3 будет, где далеко не все игры работают, а некоторые крашат даже при входе в меню игры. У них на сайте статус рабочих игр выложен, где большая пачка не рабочих. + ПС4 эмулятор кое-как продвигается, честно говоря последняя новость доходила до меня, когда бладборн удобоваримо эмулировали на пк. Так что это всё займёт годы, мб десятилетия
найс
главное до экзов дойти
Да уже даже эмулятор есть и он развивается.