На ПК стартовала предзагрузка GTA 5 Enhanced - улучшенной версии игры с обновлением нового поколения

GTA 5 уже более 10 лет, но проект по-прежнему вызывает огромный интерес на всех платформах. Rockstar не отказывается от поддержки проекта, и вскоре игроки на ПК получат возможность сыграть в значительно улучшенную версию Grand Theft Auto 5.

Все, у кого уже есть GTA 5, увидят GTA 5 Enhanced в своей библиотеке, чтобы начать предварительную загрузку как в Steam, так и в RGL. Размер загружаемых файлов составляет около 89 ГБ. Существующая версия для ПК была переименована в GTA 5 Legacy, которая будет поддерживаться и дальше.

Начиная с сегодняшнего дня вы также можете заранее перенести свой прогресс сюжетного режима в новую версию, прямо из меню паузы в GTA 5 Legacy на ПК. Обратите внимание, что вы можете обновлять сохраненную игру сюжетного режима, загруженную в Rockstar Games, несколько раз — перезаписывая ранее загруженное сохранние каждый раз — но вы можете перенести ее в GTA 5 Enhanced только один раз, и хотя вы сможете продолжить играть с того места, на котором остановились в GTA 5 Legacy, прогресс нельзя будет скопировать обратно.

4 марта, как только бесплатное обновление станет доступно, вы сможете перенести свой прогресс сюжета и прогресс персонажа GTA Online из GTA 5 Enhanced. Перенос GTA Online также является однократным переносом, который не удаляет ваш прогресс GTA 5 Legacy, но его нельзя отменить, и он включает в себя любых персонажей, GTA$, прогресс, статистику, транспортные средства, недвижимость, оружие, одежду и созданные игроками задания.

Игроки на PlayStation 4 или Xbox One по-прежнему могут перенести только прогресс Story Mode и Online на PlayStation 5 или Xbox Series X|S. Профили нельзя переносить между семействами консолей PlayStation или Xbox и ПК.