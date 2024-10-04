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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 30 697 оценок

На следующей неделе в GTA Online появится зомби-режим - его действие развернется в Северном Янктоне

AceTheKing
Новости

Как стало известно, GTA Online на следующей неделе получит зомби-режим, который будет приурочен к скором наступлению Хэллоуина.

Действие зомби-режима развернется в Северном Янктоне, стартовой локации игры, где у Майкла, Брэда и Тревора состоялось ограбление банка. Таким образом, игроки впервые в GTA Online окажутся в данной локации.

Судя по находкам датамайнеров, игрокам предстоит сражаться с волнами зомби. Кроме того, с данным режимом будет связано какое-то испытание сообщества (скорее всего - за убийство требуемого количества зомби). Режим будет временным. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Есть вероятность того, что в дальнейшем моддеры смогут добавить данный режим и в одиночный режим игры, как это ранее уже происходило с определенным контентом из GTA Online.

45
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
vertehwost

Когда свои идеи закончились на помощь пришёл мод long night

13
WAR1OCKS

Вспомнили древнее зло

8
Jlyan

помню из детства зомби режим в вайс сити и как же было жутко
может получиться вернуть воспоминания с таким приколом в пятерке

4
FatalleZ

Для сингла этот режим зашел бы, сделать из GTA эдакий выживач. В детстве такое было мечтой для той же GTA3 или SA, но были только корявые моды. Зачем это в онлайне, да еще и в качестве ивентного события в отдельной локации, конечно же очевидно - привлечь назад игроков и вытянуть еще баблишка.

3
ЛАГАРИУМ

онлайн превратился в детскую клоунаду

2
taotahu1992

Ну хотя бы ради зомби режима можно будет заюзаться

2
JustA_NiceGuy

Когда вспомнили, что у них в запасе есть остров с сюжетки.

2
kotasha

Мда это в место одиночного длц, они всё отменили и впихнули в онлайн, жиды доят 3 поколения и кроме графики ничего кардинального не добавляли.

1
Константин335

Лучше бы они сингл развивали, длс какие нибудь сюжетные бы. Онлайн не интересен совсем

0
Zodyak

Сингл не приносит по 500 миллионов в финансовый год с игры вышедшей одиннадцать лет назад с минимальными нововведениями и маленьким затрат сил

9
Nekromant34

👍👍👍

0
JackSirris Zodyak

Увы.

0
База Базович

лучше б онлайн сервера починили - в начале заходили в онлайн с товарищем минут 15, потом при коннекте к нему выдаёт ошибку, мол не удалось подключиться, а при коннекте ко мне пишет пользователь не в сети, хотя оба в онлайне...

0
Jose Mane
0
andreyTT
0
alik12345

Вы хотите сказать, что пора бы запустить этот НЕДО Online ?

0
Porsche911GT3RS

Лучше сыграть в dead rising3 или ремастер оригинала, чем возвращаться в ЖТА онлайн ради зомби.

0
PuaJl4eJl

Доить "корову" надо до конца🤣

0
Djoker0146

Вот потому они и не торопятся с выходом гта 6 когда заняты такими вот идеями а зачем если можно еще доить

0
Сергуля76

Терпеть не могу это ХЕЛЛОУИН, ЗОМБИ... Чего только не придумают

0
HypnosisWorldWarIII

Прошло 10 лет гта 5 зомби. А моды из рдр на 4 были. Ходячих болтунцов парадируют в игру. и ридуса верхом на черной с дредами.

-2
Wolfenstein

зомби это тот кто без читов зашел ?

-4
ze1n_82

не надоело еще палкой дохлое тыкать)

-7
Pretecs

Ага, надоело уже всем, но, к сожалению, аналогов и близко нет

6
Миханик Шестеренкин

Настолько дохлое, что аж до сих пор в топах по продажам.

7
alik12345 Pretecs

аналоги ? ещё раз подумай и дай ответ

0
антон фекалис

короче калл понятно

-8