На следующей неделе в GTA Online появится зомби-режим - его действие развернется в Северном Янктоне

Как стало известно, GTA Online на следующей неделе получит зомби-режим, который будет приурочен к скором наступлению Хэллоуина.
Действие зомби-режима развернется в Северном Янктоне, стартовой локации игры, где у Майкла, Брэда и Тревора состоялось ограбление банка. Таким образом, игроки впервые в GTA Online окажутся в данной локации.
Судя по находкам датамайнеров, игрокам предстоит сражаться с волнами зомби. Кроме того, с данным режимом будет связано какое-то испытание сообщества (скорее всего - за убийство требуемого количества зомби). Режим будет временным. Другие подробности на данный момент неизвестны.
Есть вероятность того, что в дальнейшем моддеры смогут добавить данный режим и в одиночный режим игры, как это ранее уже происходило с определенным контентом из GTA Online.
Когда свои идеи закончились на помощь пришёл мод long night
Вспомнили древнее зло
помню из детства зомби режим в вайс сити и как же было жутко
может получиться вернуть воспоминания с таким приколом в пятерке
Для сингла этот режим зашел бы, сделать из GTA эдакий выживач. В детстве такое было мечтой для той же GTA3 или SA, но были только корявые моды. Зачем это в онлайне, да еще и в качестве ивентного события в отдельной локации, конечно же очевидно - привлечь назад игроков и вытянуть еще баблишка.
онлайн превратился в детскую клоунаду
Ну хотя бы ради зомби режима можно будет заюзаться
Когда вспомнили, что у них в запасе есть остров с сюжетки.
Мда это в место одиночного длц, они всё отменили и впихнули в онлайн, жиды доят 3 поколения и кроме графики ничего кардинального не добавляли.
Лучше бы они сингл развивали, длс какие нибудь сюжетные бы. Онлайн не интересен совсем
Сингл не приносит по 500 миллионов в финансовый год с игры вышедшей одиннадцать лет назад с минимальными нововведениями и маленьким затрат сил
👍👍👍
Увы.
лучше б онлайн сервера починили - в начале заходили в онлайн с товарищем минут 15, потом при коннекте к нему выдаёт ошибку, мол не удалось подключиться, а при коннекте ко мне пишет пользователь не в сети, хотя оба в онлайне...
Вы хотите сказать, что пора бы запустить этот НЕДО Online ?
Лучше сыграть в dead rising3 или ремастер оригинала, чем возвращаться в ЖТА онлайн ради зомби.
Доить "корову" надо до конца🤣
Вот потому они и не торопятся с выходом гта 6 когда заняты такими вот идеями а зачем если можно еще доить
Терпеть не могу это ХЕЛЛОУИН, ЗОМБИ... Чего только не придумают
Прошло 10 лет гта 5 зомби. А моды из рдр на 4 были. Ходячих болтунцов парадируют в игру. и ридуса верхом на черной с дредами.
зомби это тот кто без читов зашел ?
не надоело еще палкой дохлое тыкать)
Ага, надоело уже всем, но, к сожалению, аналогов и близко нет
Настолько дохлое, что аж до сих пор в топах по продажам.
аналоги ? ещё раз подумай и дай ответ
короче калл понятно