На следующей неделе в GTA Online появится зомби-режим - его действие развернется в Северном Янктоне

Как стало известно, GTA Online на следующей неделе получит зомби-режим, который будет приурочен к скором наступлению Хэллоуина.

Действие зомби-режима развернется в Северном Янктоне, стартовой локации игры, где у Майкла, Брэда и Тревора состоялось ограбление банка. Таким образом, игроки впервые в GTA Online окажутся в данной локации.

Судя по находкам датамайнеров, игрокам предстоит сражаться с волнами зомби. Кроме того, с данным режимом будет связано какое-то испытание сообщества (скорее всего - за убийство требуемого количества зомби). Режим будет временным. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Есть вероятность того, что в дальнейшем моддеры смогут добавить данный режим и в одиночный режим игры, как это ранее уже происходило с определенным контентом из GTA Online.