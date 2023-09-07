На следующей неделе в GTA Online пройдёт специальное событие в честь 10-летнего юбилея ©

17 сентября 2023 года исполнится 10 лет Grand Theft Auto V. Хотя GTA Online вышла на месяц позже, юбилей GTA V все равно стоит отпраздновать. Похоже, у Rockstar что-то запланировано на этот день. Однако подробности самого события пока не раскрыты.

Сегодня Rockstar сообщила, что на следующей неделе в GTA Online прйдёт специальное событие, приуроченное к 10-летнему юбилею с новыми коллекционными предметами, автомобилем Bravado Hotring Hellfire и многим другим.

На следующей неделе вас ждет специальное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею Grand Theft Auto V в GTA Online, где вас ждут новые предметы коллекционирования, свирепый спортивный автомобиль Bravado Hotring Hellfire и многое другое.