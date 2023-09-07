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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 23 602 оценки

На следующей неделе в GTA Online пройдёт специальное событие в честь 10-летнего юбилея

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monk70
Новости

17 сентября 2023 года исполнится 10 лет Grand Theft Auto V. Хотя GTA Online вышла на месяц позже, юбилей GTA V все равно стоит отпраздновать. Похоже, у Rockstar что-то запланировано на этот день. Однако подробности самого события пока не раскрыты.

Сегодня Rockstar сообщила, что на следующей неделе в GTA Online прйдёт специальное событие, приуроченное к 10-летнему юбилею с новыми коллекционными предметами, автомобилем Bravado Hotring Hellfire и многим другим.

На следующей неделе вас ждет специальное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею Grand Theft Auto V в GTA Online, где вас ждут новые предметы коллекционирования, свирепый спортивный автомобиль Bravado Hotring Hellfire и многое другое.
9
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
ShenonDoreti

Едрить гта 5 уже 10 лет! А играется и выглядит все еще достойно!

6
Famiclone

Гораздо достойнее чем многие игры выходящие за последние несколько лет

14
luVol

На пк ей 8 лет.

4
Mihan_The_Man luVol

И 5 месяцев

1
Madfury

Тебе рокстар спасибо передавали, просили звать побольше г@вн@едов...ой, в смысле, своих друзей, желательно, платежеспособных, тоже играть.

-2
Famiclone

Мероприятие это все хорошо, но в онлайн невозможно играть с куча читеров и бесконечными разрывами соединения. Пытался вернуться в онлайн спустя 3 года и увиденное сильно разочаровало

6
JonhZoidberg

По своему опыту скажу что читеры не такая уж проблема, если с друзьями играешь можно просто свою сессию создать или когда один свапнуть на другую. А вот разрывы соединения это да. Слишком часто после какого либо задания вместо сессии в сингл вылетаешь.

0
Faradaiz JonhZoidberg

По своему опыту скажу что читеры это очень большая проблема, из за них твой аккаунт может отлететь в бан

0
JonhZoidberg Faradaiz

Есть такое. Был однажды в бане на месяц вроде. Но только потому что сам приехал к читеру, собрал все мешки что он наспавнил и не ливнул с сессии. Если бы просто сразу слился то может и бана бы не было. А так на фанпэе этих аккаов с гта по 300р после их бесплатной раздачи в эпике хоть одним местом жуй.

0
Jay C

Покажите уже хоть скриншот один внятный по ГТА6 в честь этого 10-ти летия

5
PandaGo

А разве Рокстар что-то о своих играх расскрывает и показывает?

0
Rush_2020

Патчить свою каловую трилогию - не не слышали, о вот 10 лет доить свою дойную корову и отмечать это событие - это да!

2
Nell_0071

Зачем им офлайн игра, когда онлайн денег приносит?

2
JonhZoidberg Nell_0071

Вот это больше всего и пугает. Как бы гта 6 из синглового проекта не превратилась в ммошку какую нибудь.

1
Rush_2020 JonhZoidberg

сделают....

0
Богдан Мастдаев

Дак это на соснолях она 10 лет, нормальной версии для пк только 8.

2
_Exsus_
На следующей неделе в GTA Online пройдёт специальное событие в честь 10-летнего юбилея

Вырежут часть музыки из игры?

0
AleksAleks

10 лет! Где новая GTA?

0
JustA_NiceGuy

Раздадут футболки и на этом всё.

0
BoT_TaK_BoT

че там можно делать 10 лет в этом гта онлайн? игру прошел, ограбления прошел, малясь с друзьями побегали в онлайне и все. что там можно 10 лет делать среди читеров и дисконектов, ну что?

-1
ShenonDoreti

а кто тебе сказал , что кто то играет без остановки в нее 10 лет?

1