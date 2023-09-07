На следующей неделе в GTA Online пройдёт специальное событие в честь 10-летнего юбилея

17 сентября 2023 года исполнится 10 лет Grand Theft Auto V. Хотя GTA Online вышла на месяц позже, юбилей GTA V все равно стоит отпраздновать. Похоже, у Rockstar что-то запланировано на этот день. Однако подробности самого события пока не раскрыты.
Сегодня Rockstar сообщила, что на следующей неделе в GTA Online прйдёт специальное событие, приуроченное к 10-летнему юбилею с новыми коллекционными предметами, автомобилем Bravado Hotring Hellfire и многим другим.
На следующей неделе вас ждет специальное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею Grand Theft Auto V в GTA Online, где вас ждут новые предметы коллекционирования, свирепый спортивный автомобиль Bravado Hotring Hellfire и многое другое.
Едрить гта 5 уже 10 лет! А играется и выглядит все еще достойно!
Гораздо достойнее чем многие игры выходящие за последние несколько лет
На пк ей 8 лет.
И 5 месяцев
Тебе рокстар спасибо передавали, просили звать побольше г@вн@едов...ой, в смысле, своих друзей, желательно, платежеспособных, тоже играть.
Мероприятие это все хорошо, но в онлайн невозможно играть с куча читеров и бесконечными разрывами соединения. Пытался вернуться в онлайн спустя 3 года и увиденное сильно разочаровало
По своему опыту скажу что читеры не такая уж проблема, если с друзьями играешь можно просто свою сессию создать или когда один свапнуть на другую. А вот разрывы соединения это да. Слишком часто после какого либо задания вместо сессии в сингл вылетаешь.
По своему опыту скажу что читеры это очень большая проблема, из за них твой аккаунт может отлететь в бан
Есть такое. Был однажды в бане на месяц вроде. Но только потому что сам приехал к читеру, собрал все мешки что он наспавнил и не ливнул с сессии. Если бы просто сразу слился то может и бана бы не было. А так на фанпэе этих аккаов с гта по 300р после их бесплатной раздачи в эпике хоть одним местом жуй.
Покажите уже хоть скриншот один внятный по ГТА6 в честь этого 10-ти летия
А разве Рокстар что-то о своих играх расскрывает и показывает?
Патчить свою каловую трилогию - не не слышали, о вот 10 лет доить свою дойную корову и отмечать это событие - это да!
Зачем им офлайн игра, когда онлайн денег приносит?
Вот это больше всего и пугает. Как бы гта 6 из синглового проекта не превратилась в ммошку какую нибудь.
сделают....
Дак это на соснолях она 10 лет, нормальной версии для пк только 8.
Вырежут часть музыки из игры?
10 лет! Где новая GTA?
Раздадут футболки и на этом всё.
че там можно делать 10 лет в этом гта онлайн? игру прошел, ограбления прошел, малясь с друзьями побегали в онлайне и все. что там можно 10 лет делать среди читеров и дисконектов, ну что?
а кто тебе сказал , что кто то играет без остановки в нее 10 лет?