Найдена потерянная бета-версия GTA Online 10-летней давности с вырезанным контентом

Недавно была обнаружена предварительная бета-версия GTA Online, выпущенная десять лет назад, в которой есть множество вырезанных материалов для изучения. Контент, включенный в бета-версию, не попал в финальную версию игры, что делает ее заманчивой возможностью глубже изучить вновь обнаруженные функции. Бета-версия была первоначально обнаружена YouTube-каналом KimiSha19, который дал инструкции о том, как получить к ней доступ.
В предварительную сборку бета-версии по-прежнему можно играть с друзьями, несмотря на то, что ей уже десять лет. Доступ к бета-версии GTA Online можно получить через эмуляцию на ПК с помощью Xenia. Бета-версия для Xbox 360 полна интригующих вещей, таких как ошибки, рендеринг и проблемы с текстурами. В результате многие функции либо отключены, либо не работают, например, деньги не регистрируются. После того, как видео пролило больше света на этот вопрос, многие пользователи стали искать вырезанный контент в утерянной бета-версии.
Весь обнаруженный вырезанный контент был задокументирован в сообщении GTAForums. Среди многих других деталей был показан невиданный ранее логотип. Весь вырезанный контент, найденный на данный момент, указан ниже:
- Экран Wasted был более детализирован, показывая оружие, которым вас убили, где оно вас поразило, и другие соответствующие характеристики.
- Пользовательский интерфейс был совершенно другим. Это было наиболее очевидно при повышении рейтинга. Меню взаимодействия и пользовательский интерфейс оружия также изменились.
- Были доступны два новых контакта, Эл Картер и Эдгар Карлос, представляющие банды Пропащие и Вагос.
- Помощники из банд — функция потерянной бета-версии GTA Online — давали вам дополнительные руки для борьбы с врагами. Ламар, Картер и Карлос были доступны в качестве опций.
- Меню создания выглядело по-другому, но доступные функции казались такими же.
- Также была включена специальная функция выпадения ящиков, позволяющая сбрасывать ящики через определенные часы. Неясно, что было в ящиках.