Найдена потерянная бета-версия GTA Online 10-летней давности с вырезанным контентом ©

Недавно была обнаружена предварительная бета-версия GTA Online, выпущенная десять лет назад, в которой есть множество вырезанных материалов для изучения. Контент, включенный в бета-версию, не попал в финальную версию игры, что делает ее заманчивой возможностью глубже изучить вновь обнаруженные функции. Бета-версия была первоначально обнаружена YouTube-каналом KimiSha19, который дал инструкции о том, как получить к ней доступ.

В предварительную сборку бета-версии по-прежнему можно играть с друзьями, несмотря на то, что ей уже десять лет. Доступ к бета-версии GTA Online можно получить через эмуляцию на ПК с помощью Xenia. Бета-версия для Xbox 360 полна интригующих вещей, таких как ошибки, рендеринг и проблемы с текстурами. В результате многие функции либо отключены, либо не работают, например, деньги не регистрируются. После того, как видео пролило больше света на этот вопрос, многие пользователи стали искать вырезанный контент в утерянной бета-версии.

Весь обнаруженный вырезанный контент был задокументирован в сообщении GTAForums. Среди многих других деталей был показан невиданный ранее логотип. Весь вырезанный контент, найденный на данный момент, указан ниже: