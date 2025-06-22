Нед Люк рассказал о своей самой нелюбимой миссии в Grand Theft Auto 5

Физические упражнения в Grand Theft Auto 5 оказались испытанием не только для персонажа и игроков, но и для актёра, подарившего ему голос и движения. В одном из недавних обсуждений фанаты серии вновь вспомнили спорную миссию "Did Somebody Say Yoga?", которую многие считают одной из самых раздражающих в игре.
На эти дискуссии откликнулся Нед Люк, исполнитель роли Майкла. Актёр подтвердил, что съёмки этой сцены стали для него настоящим испытанием:
Худший рабочий день за всю съёмочную историю. Восемь часов непрерывного пота и мучений.
Сюжетно миссия разворачивается вокруг семейного конфликта: вернувшись домой, Майкл решает расслабиться с алкоголем и сигаретой перед телевизором, что вызывает гнев его жены Аманды. В пылу ссоры она бросает сигарету в его бокал, после чего появляется тренер по йоге Фабьен и предлагает Майклу присоединиться к занятию. Несмотря на протесты супруги, герой соглашается.
Игровой процесс миссии превращается в череду QTE-эпизодов, где нужно точно выполнять комбинации клавиш и движения мышью, повторяя позы йоги. Многие игроки жаловались на неудобство управления в этом сегменте, что сделало миссию объектом многочисленных мемов и критики в сообществе. Как теперь выяснилось, для актёра озвучки эти виртуальные упражнения оказались не менее изматывающими, чем для самих игроков.
Ну молодец, на то они и актёры) а чё не рассказал, то сколько ему за это заплатили? )))
ну можно сказать он отработал по полной
Во во)
Вот кстати одна из ниш, куда бы можно было бы пустить ИИ так сказать, чтобы облегчал жизнь актёров и чего греха таить и каскадёров. Пускай рассчитывает в реальном времени моторику. Тем более это ему поможет в становлении себе подобных как полноценного вида в далёком будущем.
ну вот в то время как раз и не было - вот и приходилось всё самим.
ИИ был в том или ином виде уже давно. Другой вопрос его уровень был не чита сегодняшнему. Да и требовал куда больше ресурсов. Как говорится дитя развивается. Ну и главная причина проще и дешевле тогда было использовать актёров
а мне норм было.
За актёру давшего голос Тревору всё было в сласть :)
Зачем было симс прикручивать в эту игру
Да, одна из самых тупых и отвратных миссий.