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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 35 777 оценок

Нед Люк рассказал о своей самой нелюбимой миссии в Grand Theft Auto 5

AceTheKing AceTheKing

Физические упражнения в Grand Theft Auto 5 оказались испытанием не только для персонажа и игроков, но и для актёра, подарившего ему голос и движения. В одном из недавних обсуждений фанаты серии вновь вспомнили спорную миссию "Did Somebody Say Yoga?", которую многие считают одной из самых раздражающих в игре.

На эти дискуссии откликнулся Нед Люк, исполнитель роли Майкла. Актёр подтвердил, что съёмки этой сцены стали для него настоящим испытанием:

Худший рабочий день за всю съёмочную историю. Восемь часов непрерывного пота и мучений.

Сюжетно миссия разворачивается вокруг семейного конфликта: вернувшись домой, Майкл решает расслабиться с алкоголем и сигаретой перед телевизором, что вызывает гнев его жены Аманды. В пылу ссоры она бросает сигарету в его бокал, после чего появляется тренер по йоге Фабьен и предлагает Майклу присоединиться к занятию. Несмотря на протесты супруги, герой соглашается.

Игровой процесс миссии превращается в череду QTE-эпизодов, где нужно точно выполнять комбинации клавиш и движения мышью, повторяя позы йоги. Многие игроки жаловались на неудобство управления в этом сегменте, что сделало миссию объектом многочисленных мемов и критики в сообществе. Как теперь выяснилось, для актёра озвучки эти виртуальные упражнения оказались не менее изматывающими, чем для самих игроков.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
askazanov

Ну молодец, на то они и актёры) а чё не рассказал, то сколько ему за это заплатили? )))

5
jax baron

ну можно сказать он отработал по полной

2
askazanov jax baron

Во во)

Egik81

Вот кстати одна из ниш, куда бы можно было бы пустить ИИ так сказать, чтобы облегчал жизнь актёров и чего греха таить и каскадёров. Пускай рассчитывает в реальном времени моторику. Тем более это ему поможет в становлении себе подобных как полноценного вида в далёком будущем.

5
jax baron

ну вот в то время как раз и не было - вот и приходилось всё самим.

3
Egik81 jax baron

ИИ был в том или ином виде уже давно. Другой вопрос его уровень был не чита сегодняшнему. Да и требовал куда больше ресурсов. Как говорится дитя развивается. Ну и главная причина проще и дешевле тогда было использовать актёров

5
jax baron

а мне норм было.

2
Arthur Morgan RD2

За актёру давшего голос Тревору всё было в сласть :)

2
MixedTidus

Зачем было симс прикручивать в эту игру

1
BewitchingBaron

Да, одна из самых тупых и отвратных миссий.