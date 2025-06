Нед Люк рассказал о своей самой нелюбимой миссии в Grand Theft Auto 5

Физические упражнения в Grand Theft Auto 5 оказались испытанием не только для персонажа и игроков, но и для актёра, подарившего ему голос и движения. В одном из недавних обсуждений фанаты серии вновь вспомнили спорную миссию "Did Somebody Say Yoga?", которую многие считают одной из самых раздражающих в игре.

На эти дискуссии откликнулся Нед Люк, исполнитель роли Майкла. Актёр подтвердил, что съёмки этой сцены стали для него настоящим испытанием:

Худший рабочий день за всю съёмочную историю. Восемь часов непрерывного пота и мучений.

Сюжетно миссия разворачивается вокруг семейного конфликта: вернувшись домой, Майкл решает расслабиться с алкоголем и сигаретой перед телевизором, что вызывает гнев его жены Аманды. В пылу ссоры она бросает сигарету в его бокал, после чего появляется тренер по йоге Фабьен и предлагает Майклу присоединиться к занятию. Несмотря на протесты супруги, герой соглашается.

Игровой процесс миссии превращается в череду QTE-эпизодов, где нужно точно выполнять комбинации клавиш и движения мышью, повторяя позы йоги. Многие игроки жаловались на неудобство управления в этом сегменте, что сделало миссию объектом многочисленных мемов и критики в сообществе. Как теперь выяснилось, для актёра озвучки эти виртуальные упражнения оказались не менее изматывающими, чем для самих игроков.