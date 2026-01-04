Нед Люк, сыгравший Майкла в GTA 5, уже в восьмой раз стал жертвой "сваттинга" во время стрима

Американский актер Нед Люк, голос Майкла Де Санта в Grand Theft Auto V, в очередной раз пострадал от сватинга — злонамеренного ложного вызова полиции. Недавний инцидент произошел в ходе стрима, проводимого вместе с Робом Уитгоффом, озвучивающим Джона Марстона в Red Dead Redemption. Ролик с визитом полиции был опубликовано на YouTube.
По словам актера, начиная с декабря 2023 года, он по меньшей мере восемь раз становился жертвой аналогичных розыгрышей. В связи с регулярными ложными вызовами, Люк уже неплохо знаком с местными стражами порядка — они приходят к нему домой невооруженными и даже пожимают ему руку. В то же время полицейские вынуждены реагировать на каждый такой вызов и выезжать по адресу, какие бы ни были обстоятельства.
Сваттинг признан особо опасным видом розыгрыша, так как может привести к тяжелым последствиям как для ее жертв, так и для самих правоохранителей. Сам Нед Люк уже неоднократно акцентировал внимание общественности к этой проблеме и выступил с призывом прекратить подобные выходки.
Копы просто его фанаты, вот и ломятся за автографами
Ничего не могу сказать насчет ситуации в общем, но если это 8 раз, почему в их отделе не сказали мол, видите этот адрес, позвоните по такому номеру, спросите, происходит ли преступление. А именно позвонить самому Неду.
Всё равно обязаны сходить проверить,даже если ещё позвонят,просто они не будут с пушками в дом вламываться,и белых списков чтобы не приезжали нету,а позвонить и спросить по телефону происходит ли у вас преступление это смешно😁
А за ложный вызов хорошенько публично наказать чтоб другим не повадно было?
По закону это до года тюрьмы и штраф. Вероятно полиции просто влом этим заниматься раз "клиент" не жалуется.
Если отследят звонящего, то накажут. Но, видимо, паршивцы идут окольными путями.
Так-то было уже несколько историй, что такие сваттинги заканчивались трупами невинных людей.
Уже было вроде.
Было 7 раз, а это восьмой
Уже со счёта сбились.
Никак не сосватают
Хорошо что не куминга, а только сватинга
Старый дед пытается хайпить, вот уже 8-ой раз.
он что, каждый раз адреес перед стримом меняет?)
Сватали его сватали и сосватали)