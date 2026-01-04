Нед Люк, сыгравший Майкла в GTA 5, уже в восьмой раз стал жертвой "сваттинга" во время стрима

Американский актер Нед Люк, голос Майкла Де Санта в Grand Theft Auto V, в очередной раз пострадал от сватинга — злонамеренного ложного вызова полиции. Недавний инцидент произошел в ходе стрима, проводимого вместе с Робом Уитгоффом, озвучивающим Джона Марстона в Red Dead Redemption. Ролик с визитом полиции был опубликовано на YouTube.

По словам актера, начиная с декабря 2023 года, он по меньшей мере восемь раз становился жертвой аналогичных розыгрышей. В связи с регулярными ложными вызовами, Люк уже неплохо знаком с местными стражами порядка — они приходят к нему домой невооруженными и даже пожимают ему руку. В то же время полицейские вынуждены реагировать на каждый такой вызов и выезжать по адресу, какие бы ни были обстоятельства.

Сваттинг признан особо опасным видом розыгрыша, так как может привести к тяжелым последствиям как для ее жертв, так и для самих правоохранителей. Сам Нед Люк уже неоднократно акцентировал внимание общественности к этой проблеме и выступил с призывом прекратить подобные выходки.