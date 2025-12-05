Нед Люк вместе со своим персонажем Майклом де Сантой возвращается в обновлении A Safehouse in the Hills для GTA Online

Rockstar Games наконец-то подтвердила дату выхода следующего обновления для GTA Online, A Safehouse in the Hills. В пятницу компания полностью объявила о выпуске очередного зимнего дополнения, как и ожидалось, на следующей неделе, 10 декабря

Rockstar заявляет, что это обновление призвано отпраздновать успех игроков, заработавших много денег в игре. Теперь они наконец-то могут купить особняк в GTA Online. Prix Luxury Real Estate предлагает три особняка для покупки. П

В него входят специальный набор шкафов для трофеев, личный салон, вольеры для домашних питомцев, а также новый элегантный и искусно подсвеченный гараж, подиум для автомобилей, оружейная и многое другое. Всё верно, теперь в GTA Online можно заводить питомцев. В особняках также есть частная охранная служба и новый виртуальный помощник по имени Хэвиленд. Он может предлагать бонусы к производству.

В трейлере обновления Майкл Де Санта возвращается в GTA V. Нед Люк снова играет свою роль и приветствует вас в Вайнвуд-Хиллз. Также появятся новые события свободного режима и несколько улучшений игрового процесса.

Хотя основной темой этого обновления являются особняки, оно также включает новые миссии, не требующие покупки особняка. Сюжет разворачивается вокруг создания сети массового наблюдения.

В рамках этого обновления появятся новые суперкары, такие как Vapid FMJ MK V. Среди новых автомобилей будут автомобили, совместимые с Hao's Special Works, а также добавлена ​​совместимость с системой подавления ракетных захватов (MSG) для большего количества транспортных средств (включая несколько невооружённых самолётов). Кроме того, появятся новые автомобили правоохранительных органов и варианты Drift.

Долгожданный редактор миссий появится во всех версиях GTA Online. Rockstar заявляет, что это «глубокий и всеобъемлющий набор инструментов», который «позволит вам разрабатывать и публиковать собственные миссии, используя сложную игровую механику, настраиваемые цели, перемещаемых персонажей и многое другое».