Нед Люк запустил серию прохождений GTA 5 со Стивеном Оггом и Шоном Фонтено - байки со съемок и мысли о GTA 6

Как мы и сообщали ранее, актер Нед Люк запустил обещанную серию ностальгических роликов с прохождением GTA 5 и беседами с ключевыми участниками разработки игры. Свой первый выпуск исполнитель роли Майкла де Санты посвятил общению со Стивеном Оггом - Тревором, а во втором эпизоде к прохождению присоединился уже сам Шон Фонтено - Франклин.

В дебютном эпизоде шоу под названием The Final Mission Нед Люк и Стивен Огг вместе пересмотрели пролог в заснеженном Северном Янктоне и вступительный сеанс психотерапии у доктора Фридлендера. Актеры вспомнили годы тяжелых съемок в мокап-костюмах, обсудили тонкую сатиру сценаристов на американскую действительность. Личных воспоминаний и итересных моментов оказалось так много, что актеры призвали Rockstar когди-нибудь выпустить полноценный документальный фильм о создании GTA 5

Не обошли стороной и грядущую Grand Theft Auto 6. Стивен Огг признался, что видел фрагменты недавнего расширенного показа геймплея. Актеры сошлись во мнении, что технологии шагнули далеко вперед — по их словам, естественная физика волос, детализация зубов и живая мимика в новой части заставляют визуал GTA 5 казаться устаревшим. При этом Огг пообещал вернуться в шоу в будущих выпусках, когда сюжет дойдет до полноценного появления Тревора в округе Блэйн.

Второй выпуск был уже полностью посвящен Франклину и его стартовым миссиям с конфискацией автомобилей для автосалона Симона Етаряна. Шон Фонтено рассказал, насколько трудно ему давались первые дни съемок и как авторы помогали ему адаптировать написанный британцами текст под живой уличный сленг.

Самым ярким воспоминанием для актеров стал случай с реальным ДТП во время съемочного процесса. По словам Шона, ранним утром водитель, везший актеров на студию, уснул за рулем и врезался в ограждение. Нед Люк так сильно ударился лицом о подголовник, что оставил на нем отчетливый отпечаток тонального крема, а один из их коллег сломал нос. Несмотря на поездку в травмпункт, артисты наотрез отказались срывать смену и вернулись к записи движений в тот же день.

Нед Люк подтвердил, что проект планируют довести до финальных титров кампании перед релизом шестой части. В следующих эпизодах обещают показать Дэнни Тамберелли - Джимми де Санту, Джееми Клайтцема - Лестера Креста, Слинка Джонсона - Ламара Дэвиса и Джулиана Гэмбла - агента Дейва Нортона.