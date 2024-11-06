Некоторые пасхалки в GTA 5 намеренно не имеют смысла и были созданы, чтобы запутать фанатов

Бывший дизайнер Rockstar Бен Хинчлифф недавно рассказал, что не все пасхалки в серии GTA имеют смысл или скрытое значение. В частности, он отметил инопланетные символы на вершине горы Чилиад в GTA 5, которые с 2013 года вызывают множество фанатских теорий.

Сообщество Reddit насчитывает более 44 тысяч участников, занятых разгадкой этих символов, а также других деталей, разбросанных по игре.

Хинчлифф не участвовал напрямую в создании этой пасхалки, но предполагает, что подобные элементы часто добавляются просто для развлечения. «Иногда они просто хотят поставить игроков в тупик», — пояснил он.

По словам Хинчлиффа, он часто видит фанатские теории о горе Чилиад, которые настолько далеки от истины, что почти заставляют его вмешаться.

Несмотря на это, интерес к теориям и разгадкам вряд ли уменьшится, особенно в преддверии выхода Grand Theft Auto VI осенью 2025 года. Фанаты уже обсуждают возможные пасхалки и ждут новый трейлер.