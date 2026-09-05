Неофициальный порт GTA 5 для Nintendo Switch: 30 FPS, 49 ГБ и взломанная консоль

Порт GTA V для Switch основан на версии Legacy v1.0.2699 — той же, что выходила на PS4, Xbox One и ПК, а не на более старой версии для PS3 и Xbox 360. Благодаря утечке исходного кода в 2023 году разработчику удалось адаптировать и перекомпилировать части игры под архитектуру ARM. Важно подчеркнуть: этот порт не имеет никакого отношения к Rockstar Games или Nintendo. Он создан силами сообщества и требует модифицированной консоли с кастомной прошивкой.

Объём установки составляет 49 ГБ. Для размещения игры на консоли с 4 ГБ оперативной памяти пришлось применить ряд ухищрений: модифицированные конфигурационные файлы с уменьшенной дальностью прорисовки и количеством частиц, а также сжатие PC-ресурсов. Кроме того, из порта были удалены большинство DLC.

Без разгона частота кадров составляет от 10 до 25 FPS. На разогнанной OLED-версии Switch в менее требовательных сценах можно достичь около 30 FPS, хотя в сценах с большим количеством NPC и эффектов производительность заметно падает. Для разгона используются инструменты вроде sys-clk.

По словам разработчика, порт уже получил несколько патчей, улучшающих производительность. В целом играбельность порта сравнивается с версиями для PS3 и Xbox 360, однако контроллеры Joy-Con оказались плохо приспособлены для точных движений.

M0jso также работает над созданием нативной версии GTA V для Android. Исходные коды порта для Switch пока не опубликованы в открытом доступе.