Новый зомби-режим в Grand Theft Auto 5 уже оценили более миллиона игроков

Поскольку скоро начнется Хэллоуина, студия Rockstar запустила новый режим для Grand Theft Auto Online. Благодаря режиму выживания на кладбище Людендорфа вам и вашим друзьям предстоит сражаться с волнами зомби в районе Северного Янктона. Это то самое место, с которого начинается игра в прологе Grand Theft Auto 5.
Являясь отголоском DLC Undead Nightmare для Red Dead Redemption, новый режим привлек в Grand Theft Auto Online много игроков. Согласно статистике GTAO Stats, за выходные на карте сыграло 1,2 миллиона уникальных игроков.
В целом же на карте побывало уже более 2,6 миллиона игроков, что стало большим успехом, учитывая все предыдущие запущенные режимы. Если Grand Theft Auto 6 все же выйдет в следующем году, это может стать одним из последних новых игровых режимов для Grand Theft Auto 5, и к тому же весьма занятным.
Ща местные клоуны расскажут что ГТА никому не нужна, да и вообще играют одни школьники, а по факту ГТА на выходе нагнет раком всю игровую индустрию, впрочем как и всегда)
"удачи" им "нагнуть" учитывая что большая часть людей которая была причастна к прошлым играм серии ушла после завершения разработки rdr2
очередной эксперт + скуф ))) жди релиза, один трейлер уже нагнул весь ютуб по всем рейтингам, на релизе интернет ляжет)
Блен, в день выхода 5 части в 2013 люди отпуска брали, в магазинах солд-аут был, тогда мир на дня 3 остановился
не знаю как индустрию- а вот мой кошелек определенно. придется брать прошку, чтобы гамать на релизе. побуду бета-тестером в гта 6 и дэз стрэндинг 2, пока господа проходят игру на ютубе)