Новый зомби-режим в Grand Theft Auto 5 уже оценили более миллиона игроков

Поскольку скоро начнется Хэллоуина, студия Rockstar запустила новый режим для Grand Theft Auto Online. Благодаря режиму выживания на кладбище Людендорфа вам и вашим друзьям предстоит сражаться с волнами зомби в районе Северного Янктона. Это то самое место, с которого начинается игра в прологе Grand Theft Auto 5.

Являясь отголоском DLC Undead Nightmare для Red Dead Redemption, новый режим привлек в Grand Theft Auto Online много игроков. Согласно статистике GTAO Stats, за выходные на карте сыграло 1,2 миллиона уникальных игроков.

В целом же на карте побывало уже более 2,6 миллиона игроков, что стало большим успехом, учитывая все предыдущие запущенные режимы. Если Grand Theft Auto 6 все же выйдет в следующем году, это может стать одним из последних новых игровых режимов для Grand Theft Auto 5, и к тому же весьма занятным.