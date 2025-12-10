Обновление 1.72 для GTA 5 добавляет особняки, новые миссии, транспортные средства и вносит существенные исправления

Grand Theft Auto 5 получила обновление 1.72, представляющее собой значительное расширение контента, ориентированное на роскошную жизнь, новые инструменты для выполнения миссий и существенные улучшения качества жизни. Теперь игроки могут приобретать полностью настраиваемые особняки через Prix Luxury Real Estate, каждый из которых предлагает обширные удобства, интегрированные бизнес-системы и универсального ИИ-помощника с несколькими вариантами личности.

Помимо новых объектов недвижимости, обновление добавляет пять новых миссий, новые транспортные средства в различных категориях и масштабные системные улучшения, которые улучшают прогресс, навигацию и расширяют возможности модификации. Обновление 1.72 также включает в себя широкий набор исправлений стабильности, контента, сети и недвижимости на всех поддерживаемых платформах.