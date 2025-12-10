ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 37 703 оценки

Обновление 1.72 для GTA 5 добавляет особняки, новые миссии, транспортные средства и вносит существенные исправления

monk70 monk70

Grand Theft Auto 5 получила обновление 1.72, представляющее собой значительное расширение контента, ориентированное на роскошную жизнь, новые инструменты для выполнения миссий и существенные улучшения качества жизни. Теперь игроки могут приобретать полностью настраиваемые особняки через Prix Luxury Real Estate, каждый из которых предлагает обширные удобства, интегрированные бизнес-системы и универсального ИИ-помощника с несколькими вариантами личности.

Помимо новых объектов недвижимости, обновление добавляет пять новых миссий, новые транспортные средства в различных категориях и масштабные системные улучшения, которые улучшают прогресс, навигацию и расширяют возможности модификации. Обновление 1.72 также включает в себя широкий набор исправлений стабильности, контента, сети и недвижимости на всех поддерживаемых платформах.

32
10
Комментарии:  10
rei_nyasha

опять обнова ради донатных выжималок из тех даунов что еще в это играют

8
-zotik-

зачем донатить? деньги щас рекой текут, это не 10 лет назад где все предприятия приноят 50к за день

1
Powerful21

Шестую часть перересли и теперь пытаются реабилитироваться хоть как то.

4
-zotik-

ну особняки планировались как последнее крупное обновление, даже чувствуется как онлайновый сторитейл подошёл к концу, а теперь им придется придумывать и летнее)

2
Yтbе Веня Бенис

а начали они реабилитироваться за перенос еще в 2013?

3
PuaJl4eJl

Было бы этих особняков хотя бы штук 10 по всей карте,хоть какое-то разнообразие и самое главное быстрое перемещение было бы по всей карте с любого из этих особняков,а так считай в одном месте практически,не комильфо)

2
vovangt4

Это для сетевой или одиночки? Или одиночку никто не обновляет.

1
Bupycop

Для одиночной не выходило и не выйдет уже ничего.

5
spaMER_ID

Интернет наконец-то провели?

1
-zotik-

теперь особняк контрит рейды на предприятия и ии называет нас папочкой, 10 из 10)

жалко что выбор маленький, всего 3 и они похожи