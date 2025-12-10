Обновление 1.72 для GTA 5 добавляет особняки, новые миссии, транспортные средства и вносит существенные исправления

Grand Theft Auto 5 получила обновление 1.72, представляющее собой значительное расширение контента, ориентированное на роскошную жизнь, новые инструменты для выполнения миссий и существенные улучшения качества жизни. Теперь игроки могут приобретать полностью настраиваемые особняки через Prix Luxury Real Estate, каждый из которых предлагает обширные удобства, интегрированные бизнес-системы и универсального ИИ-помощника с несколькими вариантами личности.
Помимо новых объектов недвижимости, обновление добавляет пять новых миссий, новые транспортные средства в различных категориях и масштабные системные улучшения, которые улучшают прогресс, навигацию и расширяют возможности модификации. Обновление 1.72 также включает в себя широкий набор исправлений стабильности, контента, сети и недвижимости на всех поддерживаемых платформах.
опять обнова ради донатных выжималок из тех даунов что еще в это играют
зачем донатить? деньги щас рекой текут, это не 10 лет назад где все предприятия приноят 50к за день
Шестую часть перересли и теперь пытаются реабилитироваться хоть как то.
ну особняки планировались как последнее крупное обновление, даже чувствуется как онлайновый сторитейл подошёл к концу, а теперь им придется придумывать и летнее)
а начали они реабилитироваться за перенос еще в 2013?
Было бы этих особняков хотя бы штук 10 по всей карте,хоть какое-то разнообразие и самое главное быстрое перемещение было бы по всей карте с любого из этих особняков,а так считай в одном месте практически,не комильфо)
Это для сетевой или одиночки? Или одиночку никто не обновляет.
Для одиночной не выходило и не выйдет уже ничего.
Интернет наконец-то провели?
теперь особняк контрит рейды на предприятия и ии называет нас папочкой, 10 из 10)
жалко что выбор маленький, всего 3 и они похожи