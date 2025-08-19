Одна из самых жутких городских легенд Grand Theft Auto 5 наконец-то была разгадана

Зловещий смех, раздающийся в канализации Лос-Сантоса, оказался не случайным звуком, а осознанной отсылкой Rockstar к знаменитой городской легенде. GTA 5 изобилует пасхалками – от таинственной фрески на горе Чилиад до НЛО и призраков. Но один из самых жутких мифов наконец получил подтверждение.

Ютубер Gator Keys, известный охотник за тайнами GTA, опубликовал видео с аудиозаписью смеха из канализации. Он настолько тихий, что многие игроки могли его просто не заметить. Любопытно, что файл с этим звуком в игре носит название "H=hobo laugh" (смех бездомного), что подтверждает намеренное добавление разработчиками.

Легенда о Человеке-крысе возникла в английском прибрежном городе Саутенд-он-Си: призрак крысообразного существа якобы обитает в подземных переходах. Согласно мифу, группа подростков убила бездомного, а его тело съели крысы. Этот мрачный сюжет перекочевал в GTA 4, где игроки рассказывали о нападениях Человека-крыса в метро Либерти-Сити.

Rockstar решила увековечить этот миф в GTA 5, добавив соответствующий звуковой файл и превратив легенду в часть игрового мира. Такой же подход компания применяла с Бигфутом: после длительных поисков фанатов в San Andreas существо стало реальным элементом игры. Таким образом, городские мифы GTA обретают жизнь, а игрокам открываются новые жуткие детали исследуемого мира.