Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 36 651 оценка

Одна из самых жутких городских легенд Grand Theft Auto 5 наконец-то была разгадана

butcher69 butcher69

Зловещий смех, раздающийся в канализации Лос-Сантоса, оказался не случайным звуком, а осознанной отсылкой Rockstar к знаменитой городской легенде. GTA 5 изобилует пасхалками – от таинственной фрески на горе Чилиад до НЛО и призраков. Но один из самых жутких мифов наконец получил подтверждение.

Ютубер Gator Keys, известный охотник за тайнами GTA, опубликовал видео с аудиозаписью смеха из канализации. Он настолько тихий, что многие игроки могли его просто не заметить. Любопытно, что файл с этим звуком в игре носит название "H=hobo laugh" (смех бездомного), что подтверждает намеренное добавление разработчиками.

Легенда о Человеке-крысе возникла в английском прибрежном городе Саутенд-он-Си: призрак крысообразного существа якобы обитает в подземных переходах. Согласно мифу, группа подростков убила бездомного, а его тело съели крысы. Этот мрачный сюжет перекочевал в GTA 4, где игроки рассказывали о нападениях Человека-крыса в метро Либерти-Сити.

Rockstar решила увековечить этот миф в GTA 5, добавив соответствующий звуковой файл и превратив легенду в часть игрового мира. Такой же подход компания применяла с Бигфутом: после длительных поисков фанатов в San Andreas существо стало реальным элементом игры. Таким образом, городские мифы GTA обретают жизнь, а игрокам открываются новые жуткие детали исследуемого мира.

Комментарии: 7
Merelone

Игру прошел, мифы и Легенды глянул под дошик на Ютубе. На кой ляд тратить время самому на поиски всякой ерунды..

5
altos63

вот кому интересно, где ты смотрел, что жрал, когда посрать сходил....всем пох!

6
Merelone altos63

Не твое сообщение случайно? Ты обронил 🔴

2
Uzbek_nagibator Merelone

Скрин больше под твой коммент подходит

3
Az_Az

Так это Сплинтер, черепах там тренирует )

4
0ncnjqybr

Хз, что в этом смехе такого "страшного". Помню, как ночью шарился по заброшке в Watch Dogs и нашел там труп в кровавой пентаграмме. И тут заиграла такая страшная музыка, что я отложил пару кирпичей, выбежал из здания, заскочил в машину и рванул оттуда на первой передаче. Вот это было по настоящему страшно, никакие скримаки так не пугали, как этот трупец, потому что в обычной игре такого вообще не ожидаешь.