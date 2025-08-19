Одна из самых жутких городских легенд Grand Theft Auto 5 наконец-то была разгадана

Зловещий смех, раздающийся в канализации Лос-Сантоса, оказался не случайным звуком, а осознанной отсылкой Rockstar к знаменитой городской легенде. GTA 5 изобилует пасхалками – от таинственной фрески на горе Чилиад до НЛО и призраков. Но один из самых жутких мифов наконец получил подтверждение.
Ютубер Gator Keys, известный охотник за тайнами GTA, опубликовал видео с аудиозаписью смеха из канализации. Он настолько тихий, что многие игроки могли его просто не заметить. Любопытно, что файл с этим звуком в игре носит название "H=hobo laugh" (смех бездомного), что подтверждает намеренное добавление разработчиками.
Легенда о Человеке-крысе возникла в английском прибрежном городе Саутенд-он-Си: призрак крысообразного существа якобы обитает в подземных переходах. Согласно мифу, группа подростков убила бездомного, а его тело съели крысы. Этот мрачный сюжет перекочевал в GTA 4, где игроки рассказывали о нападениях Человека-крыса в метро Либерти-Сити.
Rockstar решила увековечить этот миф в GTA 5, добавив соответствующий звуковой файл и превратив легенду в часть игрового мира. Такой же подход компания применяла с Бигфутом: после длительных поисков фанатов в San Andreas существо стало реальным элементом игры. Таким образом, городские мифы GTA обретают жизнь, а игрокам открываются новые жуткие детали исследуемого мира.
Игру прошел, мифы и Легенды глянул под дошик на Ютубе. На кой ляд тратить время самому на поиски всякой ерунды..
вот кому интересно, где ты смотрел, что жрал, когда посрать сходил....всем пох!
Не твое сообщение случайно? Ты обронил 🔴
Скрин больше под твой коммент подходит
Так это Сплинтер, черепах там тренирует )
Хз, что в этом смехе такого "страшного". Помню, как ночью шарился по заброшке в Watch Dogs и нашел там труп в кровавой пентаграмме. И тут заиграла такая страшная музыка, что я отложил пару кирпичей, выбежал из здания, заскочил в машину и рванул оттуда на первой передаче. Вот это было по настоящему страшно, никакие скримаки так не пугали, как этот трупец, потому что в обычной игре такого вообще не ожидаешь.