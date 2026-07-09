Rockstar Games объявила, что ограбление Центра Kortz появится в GTA Online 14 июля. Игроки смогут осмотреть главное культурное пространство Лос-Сантоса, спланировать свой маршрут и украсть некоторые из самых ценных произведений искусства. В новое ограбление можно играть в одиночку или с участием до 3 других игроков, а дополнительные члены команды помогут вам сбежать с большей добычей.

Для начала владельцам особняков понадобится новое расширение «Художественная студия», где фальсификатор будет создавать подделки взамен украденных произведений. Художественная студия также будет служить местом для планирования, хранения снаряжения и техники для финала.

Украденные картины, являющиеся основной целью, можно либо продать клиентам мистера Фабера, либо оставить и выставить внутри своего особняка. Каждую неделю будут появляться три новые картины для кражи, что повысит реиграбельность ограбления.

Обновление также добавит в GTA Online новые транспортные средства, включая Grotti Veleno GT, который участники GTA+ смогут получить бесплатно начиная с 14 июля, прежде чем он поступит в продажу для всех остальных.