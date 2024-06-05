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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 28 777 оценок

Охотники за головами выходят на тропу войны: подробности летнего обновления GTA Online

Lunersun
Новости

Rockstar Games приоткрыла завесу тайны над грядущим летним обновлением для Grand Theft Auto Online. Судя по всему, игрокам предстоит примерить на себя роль охотников за головами и навести порядок в криминальном мире Южного Сан-Андреаса.

Центральной фигурой обновления станет знакомый персонаж — бывший охранник казино Винсент, который уже появлялся в предыдущем дополнении The Cluckin' Bell Farm Raid. Теперь, будучи полицейским, он вновь обратится к игрокам за помощью. Вместе с Винсентом предстоит выполнить ряд миссий, направленных на обеспечение правопорядка на улицах Лос-Сантоса.

Помимо сюжетных заданий, обновление привнесёт в игру новый транспорт. Особое внимание привлекает модель Overflod Pipistrello, которая станет эксклюзивно доступна подписчикам сервиса GTA+ за неделю до её появления в свободной продаже. Кроме того, разработчики обещают увеличить базовые выплаты в некоторых типах активностей, таких как контактные миссии и работа в такси.

Обновление также расширит возможности для создания пользовательского контента. В режиме конструктора появятся новые инструменты для создания многопользовательских гонок, включая дрифт- и драг-заезды. Rockstar Games обещает и другие улучшения, основанные на отзывах игрового сообщества.

Точное название и дата выхода летнего обновления пока не разглашаются, но известно, что апдейт станет доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox S/X в июле этого года.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Эх, жаль дальнобойщиков не сделали. Яб катал и кайфовал

1
Миханик Шестеренкин

Для этого карта нужна в несколько раз больше.

0
V_Dreamvoice

жаль что обновы только на GTA Online пилят, а на RDR Online забили болт

0
Лобо

Наверное денег мало приносило в отличие от гта

0
Лобо

были преступниками а стали все чаще и чаще начинаем работать против бандитов

0
ГАЗ-М20

Тетка выглядит как беременная.

-1
Олег В

размер обновления?

-1