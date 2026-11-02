Первому трейлеру GTA V исполнилось 15 лет - тогда Rockstar впервые показала солнечный Лос-Сантос

2 ноября 2011 года Rockstar Games представила дебютный трейлер Grand Theft Auto V. За полторы минуты ролик познакомил игроков с атмосферой будущей игры, показал первые виды Лос-Сантоса и раскрыл главного героя — Майкла де Санту, который за кадром рассказывал о попытке начать новую жизнь вдали от криминального прошлого.

Под композицию Ogden's Nut Gone Flake группы Small Faces разработчики продемонстрировали контрастный мир: солнечные пляжи, оживлённые улицы, бедные районы и живописные окрестности мегаполиса. Даже короткие сцены с прохожими и рабочими помогали создать впечатление города, существующего собственной жизнью. Поклонники принялись разбирать трейлер покадрово, искать отсылки к Grand Theft Auto: San Andreas и строить догадки о масштабах карты.

С тех пор Grand Theft Auto V превратилась в одну из самых коммерчески успешных игр в истории, разойдясь тиражом более 200 миллионов копий. А теперь франшиза готовится к следующей главе: выход Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 19 ноября 2026 года.

Пятнадцать лет назад первый трейлер GTA V положил начало долгому ожиданию, которое в итоге стало частью истории самой серии. Теперь поклонники переживают похожий период в преддверии выхода шестой части — правда, на этот раз технологический разрыв между играми обещает быть куда заметнее.