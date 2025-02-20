ПК-версия Grand Theft Auto 5 получит бесплатное некстген-обновление в начале марта

4 марта 2025 года Grand Theft Auto V на ПК получит бесплатное обновление, которое принесет ряд новых функций, ранее доступных только на версиях для PS5 и Xbox Series X|S. Обновление включает новейшие автомобили, улучшения характеристик в Hao's Special Works, встречи с животными, возможность подписки на GTA+, а также улучшенные графические возможности и ускоренное время загрузки.
Все владельцы игры на ПК смогут бесплатно обновить свою версию и перенести прогресс как в сюжетном режиме, так и в GTA Online. Среди нововведений — новые автомобили с апгрейдами, доступными через Hao's Special Works, а также испытания и гонки HSW, которые поднимут ваши водительские навыки на новый уровень. В игре появятся животные, с которыми можно будет фотографироваться для участия в конкурсе "Фотография дикой природы" с новыми наградами.
Кроме того, пользователи получат возможность подписаться на GTA+ для получения эксклюзивных преимуществ, а также воспользоваться обновленным интерфейсом и улучшениями для защиты от мошенничества в онлайн-режиме. Новые игроки получат бонус в $4 000 000 для начала своей карьеры в GTA Online.
Лучше поздно чем никогда
Взаправду
Ой... кажись кто то решили спи*дить рекламный ход сидипроджектов.
сливают все эксклюзивные функции перед релизом новой части))
Смешная шутка насчёт графики. мордостроители её давно апнули
А можно, лучше не нужно.
И вместе с этим обновят системные требования
наконец-то на корытах не будет запускаться, хотя если на 1600 будут запускать, то это тоже самое - дно
ну и бред конечно)
Дык игра выглядит как корыто. так же и играется, видно для кого её создали
У меня на gtx660 на минималках стабильные 30фпс было.
Наконец-то не будет лесенок в гта онлайн, спустя столько лет
Ед плюс что бесплатно и оставят ванилью версию как с мафией 2 с подпиской классик.
То есть будет выбор ставить ванильную или проапгреженую?
Бесплатное обновление?😱вот это да🤣🤣🤣🤣
Жаль конечно же гоев чуточку) 5к купить новую версию игры🤣🤣 // Mikhail Tsyganov
NVE прикрутить можно будет к этой версии?
Рокстар разместили скрин в шапке на пк с новыми графическими фичами, и это уже больше похоже на гта 6 (панорама из трейлера) если не лучше.
какой там лучше )
У меня сейчас на ультрах в дождевую погоду такие же отражения вот только видюха GTX 660M OC!)
Кто все эти боты которые минусуют ¯\_(ツ)_/¯ обоснуйте свои позиции
А ты опечален этими минусами, твою душу они терзают, я надеюсь ты не пусечка ?
а можно новое длц а
а можно gta 6
Так это и есть дополнение. к жта 5
Также подсписка GTA+: это бесплатное? Спасибо, но нет. Это платное.
Игра кал.
Обоснуй.