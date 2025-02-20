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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 224 оценки

ПК-версия Grand Theft Auto 5 получит бесплатное некстген-обновление в начале марта

butcher69
Новости

4 марта 2025 года Grand Theft Auto V на ПК получит бесплатное обновление, которое принесет ряд новых функций, ранее доступных только на версиях для PS5 и Xbox Series X|S. Обновление включает новейшие автомобили, улучшения характеристик в Hao's Special Works, встречи с животными, возможность подписки на GTA+, а также улучшенные графические возможности и ускоренное время загрузки.

Все владельцы игры на ПК смогут бесплатно обновить свою версию и перенести прогресс как в сюжетном режиме, так и в GTA Online. Среди нововведений — новые автомобили с апгрейдами, доступными через Hao's Special Works, а также испытания и гонки HSW, которые поднимут ваши водительские навыки на новый уровень. В игре появятся животные, с которыми можно будет фотографироваться для участия в конкурсе "Фотография дикой природы" с новыми наградами.

Кроме того, пользователи получат возможность подписаться на GTA+ для получения эксклюзивных преимуществ, а также воспользоваться обновленным интерфейсом и улучшениями для защиты от мошенничества в онлайн-режиме. Новые игроки получат бонус в $4 000 000 для начала своей карьеры в GTA Online.

13
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Punisher1

Лучше поздно чем никогда

13
K0t Felix

Взаправду

1
Александр Дантес

Ой... кажись кто то решили спи*дить рекламный ход сидипроджектов.

4
Лидер 666

сливают все эксклюзивные функции перед релизом новой части))

4
grobor root

Смешная шутка насчёт графики. мордостроители её давно апнули

-3
Sam_FisherPG

А можно, лучше не нужно.

3
TrustingVayne

И вместе с этим обновят системные требования

1
Лидер 666

наконец-то на корытах не будет запускаться, хотя если на 1600 будут запускать, то это тоже самое - дно

-4
Комментарий удален
Лидер 666 TrustingVayne

ну и бред конечно)

0
grobor root Лидер 666

Дык игра выглядит как корыто. так же и играется, видно для кого её создали

-4
Bonifacio Лидер 666

У меня на gtx660 на минималках стабильные 30фпс было.

0
Queenessy

Наконец-то не будет лесенок в гта онлайн, спустя столько лет

0
kotasha

Ед плюс что бесплатно и оставят ванилью версию как с мафией 2 с подпиской классик.

0
Bonifacio

То есть будет выбор ставить ванильную или проапгреженую?

0
Пользователь ВКонтакте

Бесплатное обновление?😱вот это да🤣🤣🤣🤣
Жаль конечно же гоев чуточку) 5к купить новую версию игры🤣🤣 // Mikhail Tsyganov

0
kolinmah

NVE прикрутить можно будет к этой версии?

0
KookyPentheus

Рокстар разместили скрин в шапке на пк с новыми графическими фичами, и это уже больше похоже на гта 6 (панорама из трейлера) если не лучше.

-2
KILLA06

какой там лучше )

0
TrustingVayne

У меня сейчас на ультрах в дождевую погоду такие же отражения вот только видюха GTX 660M OC!)

-6
TrustingVayne TrustingVayne

Кто все эти боты которые минусуют ¯\_(ツ)_/¯ обоснуйте свои позиции

-4
grobor root TrustingVayne

А ты опечален этими минусами, твою душу они терзают, я надеюсь ты не пусечка ?

2
TrustingVayne grobor root
0
ThoughtfulGerardo

а можно новое длц а

-3
Brazz20000

а можно gta 6

0
grobor root Brazz20000
а можно gta 6

Так это и есть дополнение. к жта 5

1
Zick211
Бесплатное обновление

Также подсписка GTA+: это бесплатное? Спасибо, но нет. Это платное.

-3
Vurdalak

Игра кал.

-6
kolinmah

Обоснуй.

1