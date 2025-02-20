ПК-версия Grand Theft Auto 5 получит бесплатное некстген-обновление в начале марта

4 марта 2025 года Grand Theft Auto V на ПК получит бесплатное обновление, которое принесет ряд новых функций, ранее доступных только на версиях для PS5 и Xbox Series X|S. Обновление включает новейшие автомобили, улучшения характеристик в Hao's Special Works, встречи с животными, возможность подписки на GTA+, а также улучшенные графические возможности и ускоренное время загрузки.

Все владельцы игры на ПК смогут бесплатно обновить свою версию и перенести прогресс как в сюжетном режиме, так и в GTA Online. Среди нововведений — новые автомобили с апгрейдами, доступными через Hao's Special Works, а также испытания и гонки HSW, которые поднимут ваши водительские навыки на новый уровень. В игре появятся животные, с которыми можно будет фотографироваться для участия в конкурсе "Фотография дикой природы" с новыми наградами.

Кроме того, пользователи получат возможность подписаться на GTA+ для получения эксклюзивных преимуществ, а также воспользоваться обновленным интерфейсом и улучшениями для защиты от мошенничества в онлайн-режиме. Новые игроки получат бонус в $4 000 000 для начала своей карьеры в GTA Online.