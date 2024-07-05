По словам бывшего разработчика, DLC для GTA 5 были отменены из-за того, что GTA Online стала "дойной коровой"

Уже давно ходили слухи о том, что в разработке у Rockstar North Grand Theft Auto 5 находится однопользовательское DLC. Еще в 2014 году Take-Two Interactive заявила о "больших планах" по созданию "значительного сюжетного дополнения", но ничего так и не было реализовано.

Данные, полученные в результате прошлогодней утечки исходного кода игры, показали, что в разработке находилось несколько DLC, включая Agent Trevor. Актер Стив Огг подтвердил его существование в стриме на YouTube в апреле 2024 года вместе с Недом Люком (который озвучивает Майкла де Санту). Еще больше предполагаемых деталей появилось благодаря бывшему старшему оператору и виртуальному кинематографисту Джозефу Рубино.

В интервью SanInPlay Рубино, проработавший в Rockstar шесть лет, утверждает:

Я был одним из главных редакторов, старшим оператором и много занимался второй частью работы на площадке. Мы разделили наши команды на две части, так что я остался работать над GTA Online, а затем над этим DLC, в котором Стивен Огг был очень важной частью, а затем некоторые члены команды перешли в Red Dead Redemption 2 на раннем этапе.

Успех Grand Theft Auto Online в конечном итоге привел к отмене DLC.

Когда GTA Online вышла, она была невероятной дойной коровой, и людям она так нравилась, что трудно было утверждать, что отдельное DLC сможет превзойти ее. Сейчас, оглядываясь назад, я бы сказал, что, вероятно, можно было бы сделать и то, и другое, но это было бизнес-решение, которое они приняли.

Рубино признается, что был "немного расстроен" этим, и это было "во многом причиной того, что я был немного раздражен в то время, потому что я говорил: "Йоу, какого хрена, ребята, это круто, давайте продолжим, давайте закончим это"". Agent Trevor якобы был наполовину закончен в то время, хотя: "Многое из этого материала, я думаю, вошло в более поздние итерации GTA Online. Не то чтобы они потратили его впустую. Это было очень, очень хорошо".

Rockstar North добавила в GTA Online свою долю сюжетно-ориентированного контента, включая "Контракт". В нем рассказывается о Франклине Клинтоне, одном из трех главных героев, спустя годы после окончания кампании, а музыкальное сопровождение принадлежит Dr. Dre.

В настоящее время команда разработчиков сосредоточена на Grand Theft Auto 6, которая выйдет осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X/S. По слухам, после запуска игра получит значительные контентные дополнения, но официально ничего не подтверждено.