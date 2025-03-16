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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 935 оценок

По словам Digital Foundry, GTA 5 Enhanced на ПК знакомит с тем, что сможет предложить GTA 6

monk70 monk70

Digital Foundry подготовила свой технический анализ GTA 5 Enhanced, подчеркнув, что внесенные улучшения — это лишь намек на то, что нас ждет в GTA 6.

В анализе подчеркивается, что Grand Theft Auto 5 уже двенадцать лет, и это чувствуется по геометрии и структуре, поэтому добавление трассировки лучей, безусловно, улучшает визуальную часть, но она не может творить чудеса и явно не способна полностью обновить игру.

Тем не менее, в GTA 5 улучшенное глобальное освещение с трассировкой лучей заменяет предыдущую систему, и результат получается исключительным: взаимодействие света и тени становится более реалистичным, а общая визуальная часть игры становится гораздо более реалистичной.

Аналогичным образом, отражения с трассировкой лучей являются огромным шагом вперед, даже несмотря на то, что они ограничены областью применения, охватывающей только определенные поверхности и материалы. В любом случае, впечатления от игры на ПК лучше, чем от игры на PS5 и Xbox Series X|S.

GTA 5 Enhanced, доступная на ПК уже несколько дней, также повышает уровень детализации и степень общей оптимизации, что говорит о том, что за кулисами была проделана довольно сложная работа, что еще больше говорит о том, что это лишь пробный вариант технологий, которые мы увидим в действии в GTA 6.

Даже с точки зрения производительности претензий нет, учитывая, что новая версия игры умудряется поддерживать стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1440p даже на видеокартах среднего и более низкого уровня, несмотря на необходимость прибегать к DLSS, как это сейчас принято.

-5
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
VIGITAL1

Отличный выпуск от DF. Попустили дурачков с пегача которые говорили что разницы нет ,или она минимальна)

4
Light of Tfuth

Ну да писи 5 достался не плохой ремастер, но ПК достался ремастер с писи 4, не веришь ? найди сравнение на Ютубе и потом какая-то дичь рассказывает что какие-то дяди попустили ПК

Хуже, чем Джим Райн ещё никто так консольную игровую платформу не попускал и опускал

0
barabear

Ну так "дурачки" с пг оказались правы, перенесли не пс 5 версию, где видно разницу, так что постирай свои штаны...

-1
r0b0tf00t barabear

разница только в тенях на лицах заметна, ну да, на ps5 нет rtx, там своя версия gta5, вся эта ретушь на коже болванчиков отрисована "ручками", а в боярской версии тупо благодать от nvidia ебёт по тем же древним текстурам, только и всего.

0
r0b0tf00t Light of Tfuth

вас облапошили с этой инфой, завязывайте смотреть своих шизиков с ютуба и переставайте принимать за чистую монету весь тот бред, что льётся из клоак влохеров))

0
Андрей Зеленый

Шобы безбожно не дизили решил в гта 5 посты сунуть, ну дизлайк получается

0
Johnny Rotten

Как же сейчас по кайфу играть в онлайн без читаков, надеюсь так оно и останется.

0
Пользователь ВКонтакте

💩 // Александр Пищулин

0
kotasha

Я знаю что ждёт, конские требования к игре, если древняя игра жрёт столько с графикой 14 года но за рейтрейсингом.

-1
Лидер Assassin

ой успокойся, какие конские, не знаю как там в фулжд, но даже 3060 в 2к на ультрах без длсс тянет в 60 фпс

2
Dellinger

Что за чушь xD

-2
Ahnx

Ох, лол...

-3
Майкл Скотт

Наконец то шизиков и свидетелей "ничего не изменилось" мордой потыкали в разницу по графике.

-3