По словам Digital Foundry, GTA 5 Enhanced на ПК знакомит с тем, что сможет предложить GTA 6

Digital Foundry подготовила свой технический анализ GTA 5 Enhanced, подчеркнув, что внесенные улучшения — это лишь намек на то, что нас ждет в GTA 6.

В анализе подчеркивается, что Grand Theft Auto 5 уже двенадцать лет, и это чувствуется по геометрии и структуре, поэтому добавление трассировки лучей, безусловно, улучшает визуальную часть, но она не может творить чудеса и явно не способна полностью обновить игру.

Тем не менее, в GTA 5 улучшенное глобальное освещение с трассировкой лучей заменяет предыдущую систему, и результат получается исключительным: взаимодействие света и тени становится более реалистичным, а общая визуальная часть игры становится гораздо более реалистичной.

Аналогичным образом, отражения с трассировкой лучей являются огромным шагом вперед, даже несмотря на то, что они ограничены областью применения, охватывающей только определенные поверхности и материалы. В любом случае, впечатления от игры на ПК лучше, чем от игры на PS5 и Xbox Series X|S.

GTA 5 Enhanced, доступная на ПК уже несколько дней, также повышает уровень детализации и степень общей оптимизации, что говорит о том, что за кулисами была проделана довольно сложная работа, что еще больше говорит о том, что это лишь пробный вариант технологий, которые мы увидим в действии в GTA 6.

Даже с точки зрения производительности претензий нет, учитывая, что новая версия игры умудряется поддерживать стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1440p даже на видеокартах среднего и более низкого уровня, несмотря на необходимость прибегать к DLSS, как это сейчас принято.