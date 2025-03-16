По словам Digital Foundry, GTA 5 Enhanced на ПК знакомит с тем, что сможет предложить GTA 6

Digital Foundry подготовила свой технический анализ GTA 5 Enhanced, подчеркнув, что внесенные улучшения — это лишь намек на то, что нас ждет в GTA 6.
В анализе подчеркивается, что Grand Theft Auto 5 уже двенадцать лет, и это чувствуется по геометрии и структуре, поэтому добавление трассировки лучей, безусловно, улучшает визуальную часть, но она не может творить чудеса и явно не способна полностью обновить игру.
Тем не менее, в GTA 5 улучшенное глобальное освещение с трассировкой лучей заменяет предыдущую систему, и результат получается исключительным: взаимодействие света и тени становится более реалистичным, а общая визуальная часть игры становится гораздо более реалистичной.
Аналогичным образом, отражения с трассировкой лучей являются огромным шагом вперед, даже несмотря на то, что они ограничены областью применения, охватывающей только определенные поверхности и материалы. В любом случае, впечатления от игры на ПК лучше, чем от игры на PS5 и Xbox Series X|S.
GTA 5 Enhanced, доступная на ПК уже несколько дней, также повышает уровень детализации и степень общей оптимизации, что говорит о том, что за кулисами была проделана довольно сложная работа, что еще больше говорит о том, что это лишь пробный вариант технологий, которые мы увидим в действии в GTA 6.
Даже с точки зрения производительности претензий нет, учитывая, что новая версия игры умудряется поддерживать стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1440p даже на видеокартах среднего и более низкого уровня, несмотря на необходимость прибегать к DLSS, как это сейчас принято.
Отличный выпуск от DF. Попустили дурачков с пегача которые говорили что разницы нет ,или она минимальна)
Ну да писи 5 достался не плохой ремастер, но ПК достался ремастер с писи 4, не веришь ? найди сравнение на Ютубе и потом какая-то дичь рассказывает что какие-то дяди попустили ПК
Хуже, чем Джим Райн ещё никто так консольную игровую платформу не попускал и опускал
Ну так "дурачки" с пг оказались правы, перенесли не пс 5 версию, где видно разницу, так что постирай свои штаны...
разница только в тенях на лицах заметна, ну да, на ps5 нет rtx, там своя версия gta5, вся эта ретушь на коже болванчиков отрисована "ручками", а в боярской версии тупо благодать от nvidia ебёт по тем же древним текстурам, только и всего.
вас облапошили с этой инфой, завязывайте смотреть своих шизиков с ютуба и переставайте принимать за чистую монету весь тот бред, что льётся из клоак влохеров))
Шобы безбожно не дизили решил в гта 5 посты сунуть, ну дизлайк получается
Как же сейчас по кайфу играть в онлайн без читаков, надеюсь так оно и останется.
💩 // Александр Пищулин
Я знаю что ждёт, конские требования к игре, если древняя игра жрёт столько с графикой 14 года но за рейтрейсингом.
ой успокойся, какие конские, не знаю как там в фулжд, но даже 3060 в 2к на ультрах без длсс тянет в 60 фпс
Что за чушь xD
Ох, лол...
Наконец то шизиков и свидетелей "ничего не изменилось" мордой потыкали в разницу по графике.