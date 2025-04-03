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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 34 366 оценок

По слухам, GTA 5 вернется в Xbox Game Pass и впервые выйдет в PC Game Pass

butcher69 butcher69

Согласно утечке, GTA 5 снова появится в Xbox Game Pass в конце этого месяца, а также впервые станет доступна подписчикам PC Game Pass. Об этом сообщили несколько источников, включая журналиста Тома Хендерсона.

Информация поступила из письма Rockstar Games, разосланного руководителям игровых сообществ и новостных сайтов, связанных с Grand Theft Auto. Официального анонса пока не было, но игра, вероятно, войдет во вторую волну подписочных игр в апреле.

GTA 5 уже несколько раз добавлялась в Game Pass, но оставалась там всего три месяца, что необычно для игр Microsoft. Take-Two по-прежнему осторожно относится к подписочным сервисам, предпочитая краткосрочные размещения.

Однако этот запуск станет особенным — впервые GTA 5 появится в PC Game Pass и облачном сервисе, что откроет новые возможности для игроков.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
makc2142

Что за игра такая интересная

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Egik81

Ну, максимум ещё подоить. Ведь после выхода 6 дойку придётся скорректировать.

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