По слухам, GTA 5 вернется в Xbox Game Pass и впервые выйдет в PC Game Pass

Согласно утечке, GTA 5 снова появится в Xbox Game Pass в конце этого месяца, а также впервые станет доступна подписчикам PC Game Pass. Об этом сообщили несколько источников, включая журналиста Тома Хендерсона.

Информация поступила из письма Rockstar Games, разосланного руководителям игровых сообществ и новостных сайтов, связанных с Grand Theft Auto. Официального анонса пока не было, но игра, вероятно, войдет во вторую волну подписочных игр в апреле.

GTA 5 уже несколько раз добавлялась в Game Pass, но оставалась там всего три месяца, что необычно для игр Microsoft. Take-Two по-прежнему осторожно относится к подписочным сервисам, предпочитая краткосрочные размещения.

Однако этот запуск станет особенным — впервые GTA 5 появится в PC Game Pass и облачном сервисе, что откроет новые возможности для игроков.