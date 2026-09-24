По слухам, Rockstar жестко наказали читеров в GTA Online на PS4

Совсем недавно была новость о том, что в сети опубликовали модифицированную прошивку для PlayStation 4, обходящую аутентификацию в PSN.

Новое ПО позволяет полностью игнорировать верификацию аккаунта PlayStation Network. Это открыло читерам доступ в GTA Online, где они теперь беспрепятственно используют функциональные мод-меню.

Компания Sony выпустила обязательное обновление прошивки под номером 14.00 для консоли PlayStation 4. Без его установки получить доступ к мультиплееру GTA Online теперь не получится.

Параллельно с этим, по слухам, студия Rockstar Games начала волну жёстких банов по железу. Под удар попали все пользователи модифицированных (взломанных) консолей PS4, которые использовали кастомное чит-меню для получения преимуществ в онлайн-сессиях. Официальных заявлений по этому поводу не было сделано, поэтому к этой информации стоит относиться с долей скептицизма.