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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 634 оценки

По слухам, Rockstar жестко наказали читеров в GTA Online на PS4

ES_Koz ES_Koz

Совсем недавно была новость о том, что в сети опубликовали модифицированную прошивку для PlayStation 4, обходящую аутентификацию в PSN.

Новое ПО позволяет полностью игнорировать верификацию аккаунта PlayStation Network. Это открыло читерам доступ в GTA Online, где они теперь беспрепятственно используют функциональные мод-меню.
Компания Sony выпустила обязательное обновление прошивки под номером 14.00 для консоли PlayStation 4. Без его установки получить доступ к мультиплееру GTA Online теперь не получится.

Sony выпустила обновление 14.00 для PS5: автоактивация PSSR 2.0 и значительное усиление безопасности перед релизом GTA 6

Параллельно с этим, по слухам, студия Rockstar Games начала волну жёстких банов по железу. Под удар попали все пользователи модифицированных (взломанных) консолей PS4, которые использовали кастомное чит-меню для получения преимуществ в онлайн-сессиях. Официальных заявлений по этому поводу не было сделано, поэтому к этой информации стоит относиться с долей скептицизма.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Твой сосед стучит

А консольщики утверждали, что читеров нет на консолях)))

8
BattleEffect

вот это жоскость

Пользователь ВКонтакте

По слухам, а давно это надёжный источник новостей?))) а на ПК их вообще трогали? //