По слухам, в GTA Online появится проверка возраста перед релизом GTA 6

Похоже, Rockstar Games готовит важное нововведение для GTA Online — проверку возраста, которая может ограничить доступ к части контента. Об этом сообщил известный инсайдер и датамайнер Tez2, уже не раз публиковавший точную информацию о проектах студии. Он обнаружил в коде игры строки, указывающие на подготовку системы верификации, и заявил, что нововведение начнут внедрять поэтапно и регионально — вероятно, уже в ближайшем будущем.
По словам Tez2, игрокам GTA Online предстоит пройти подтверждение возраста, чтобы сохранить доступ ко всем функциям. В противном случае некоторые опции — например, телефонные сообщения, текстовый чат и Snapmatic — будут ограничены. Сам доступ к игре при этом, по слухам, также может быть заблокирован, если верификация не пройдена.
Rockstar официально пока не комментировала информацию, и вряд ли станет это делать в ближайшее время — компания традиционно не реагирует на утечки и слухи. Однако в данном случае ситуация может измениться: нововведение потенциально затрагивает миллионы игроков по всему миру и может вызвать волну обсуждений. Особенно с учётом того, что релиз GTA 6 не за горами, и любые изменения в GTA Online рассматриваются через призму подготовки к запуску новой части.
Если система будет внедрена, она может стать первым шагом в сторону более строгого регулирования взрослого контента в рамках экосистемы GTA. И здесь Rockstar окажется в сложном положении. С одной стороны, новые правила помогут избежать юридических рисков и снизить давление со стороны регуляторов, особенно в странах с жёсткими нормами в отношении цифрового контента. С другой — часть аудитории может быть недовольна: не все игроки захотят проходить верификацию, особенно если она потребует загрузки документов или биометрических данных.
Также возможна потеря части аудитории, особенно среди подростков, играющих в GTA Online без официального допуска по возрасту. Это может сказаться на онлайне, активности игроков и, в конечном счёте, на популярности франшизы.
Если слух подтвердится, Rockstar придётся находить баланс между ответственным подходом и комфортом игроков. А фанатам GTA Online стоит быть готовыми: привычный порядок вещей может измениться раньше, чем они ожидают.
Опа опа ну что господа Школотроны и Зумеры которые орут "За Свободу и Анонимность в Интернете порву всем ЖОПУ" какой будет ваш ответ на Систему Верификации в GTA Online и в GTA 6??? а вы тоже думали что Новый Британский Закон о "Защите детей в Интернете" обойдёт новые и старые игры стороной? ха ха ха наивные и глупые Чукодские Мальчики и Девочки ха ха ха, так что всё Господа Эра Свободного и Анонимного Интернета закончилась, дальше будет Интернет строго через Верификацию и Подтверждения Личности, поэтому Готовим дружно все Паспорта.
>Эра Свободного и Анонимного Интернета закончилась
С того момента как Абу выкупил двач и сделал из него харкач
Хы
Онлайн сразу упадет на 90 % // Григорий Гладков
Думаешь школьников 90%, а старше 18 только 10%? Я так не думаю
Пфффф пофиг вооще, у меня пиратка 😎🥤
Ну фиг с ним.
Цифровая версия того, что происходит в продуктовых магазинах при покупке определённых товаров.)))
Только магазы не сохраняют твои данные. (в теорию конечно возможно по карте клиента и банковской карте тебе отследить но не думаю что магаз способен на такое а вот дядя майор вполне)
В оффлайн магазины иногда все-таки ходите. Может тогда увидите там камеры и особенно возле касс. А система распознавания лиц в помощь. Да и магазинами все больше владеют большие торговые сети а не ИП. Да и кстати не забывайте про подсадных уток так сказать чтобы боялись. Поэтому и записи хранятся несколько суток как правило. Про более важные объекты даже молчу.
Дядя и тётя из ФБР.
// Ilja Zinovjev
Забавно, что китайские методики деанона в интернете начали перенимать повсеместно, хотя ещё лет 5 назад в западных странах противопоставляли себя им
Повсеместно? В каких странах Запада так же, как в Китае?
Скорее тест на платежеспособность
Слухи , интриги, расследования 🤧
Забавно, подтверждать возраст в игре которая не продаётся в твоём регионе. Немой вопрос а ты как сюда попал!?