По слухам, в GTA Online появится проверка возраста перед релизом GTA 6

Похоже, Rockstar Games готовит важное нововведение для GTA Online — проверку возраста, которая может ограничить доступ к части контента. Об этом сообщил известный инсайдер и датамайнер Tez2, уже не раз публиковавший точную информацию о проектах студии. Он обнаружил в коде игры строки, указывающие на подготовку системы верификации, и заявил, что нововведение начнут внедрять поэтапно и регионально — вероятно, уже в ближайшем будущем.

По словам Tez2, игрокам GTA Online предстоит пройти подтверждение возраста, чтобы сохранить доступ ко всем функциям. В противном случае некоторые опции — например, телефонные сообщения, текстовый чат и Snapmatic — будут ограничены. Сам доступ к игре при этом, по слухам, также может быть заблокирован, если верификация не пройдена.

Rockstar официально пока не комментировала информацию, и вряд ли станет это делать в ближайшее время — компания традиционно не реагирует на утечки и слухи. Однако в данном случае ситуация может измениться: нововведение потенциально затрагивает миллионы игроков по всему миру и может вызвать волну обсуждений. Особенно с учётом того, что релиз GTA 6 не за горами, и любые изменения в GTA Online рассматриваются через призму подготовки к запуску новой части.

Если система будет внедрена, она может стать первым шагом в сторону более строгого регулирования взрослого контента в рамках экосистемы GTA. И здесь Rockstar окажется в сложном положении. С одной стороны, новые правила помогут избежать юридических рисков и снизить давление со стороны регуляторов, особенно в странах с жёсткими нормами в отношении цифрового контента. С другой — часть аудитории может быть недовольна: не все игроки захотят проходить верификацию, особенно если она потребует загрузки документов или биометрических данных.

Также возможна потеря части аудитории, особенно среди подростков, играющих в GTA Online без официального допуска по возрасту. Это может сказаться на онлайне, активности игроков и, в конечном счёте, на популярности франшизы.

Если слух подтвердится, Rockstar придётся находить баланс между ответственным подходом и комфортом игроков. А фанатам GTA Online стоит быть готовыми: привычный порядок вещей может измениться раньше, чем они ожидают.