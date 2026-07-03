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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 391 оценка

Полиция GTA V получила тотальный апгрейд: новый мод делает погони и перестрелки намного реалистичнее

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Разработчик Yorpie выпустил мод Project Enhancement V: San Andreas Law Enforcement — одного из крупнейших модов для GTA V. Проект полностью обновляет систему правоохранительных органов, добавляя новые модели полицейских, расширенные автопарки, дополнительные ведомства, включая полицию аэропорта, береговую охрану, военную полицию, маршалов США, а также значительно расширяя роль FIB и NOOSE.

Мод также существенно улучшает игровой процесс. Полицейские, бойцы спецподразделений и члены банд получили переработанный искусственный интеллект и ведут себя в соответствии со своей ролью. Тактические группы активнее используют укрытия, слезоточивый газ и обходные манёвры, а погони стали значительно реалистичнее: полиция эффективнее преследует игрока, не исчезает после отставания и использует новую систему поиска, вдохновлённую GTA IV.

Помимо этого, переработан открытый мир: на улицах стало больше патрулей, появились машины без опознавательных знаков, чаще встречаются скоростные ловушки и полицейские операции, а блокпосты теперь используют полноценные заграждения вместо одних лишь дорожных конусов. Обновления также получили пожарные и медицинские службы.

Такая же переработка коснулась четырёх основных ведомств:

  • полиции Лос-Сантоса (LSPD);
  • департамента шерифа округа Лос-Сантос (LSSD);
  • офиса шерифа округа Блэйн (BCSO);
  • дорожного патруля Сан-Андреаса (SAHP).

Кроме того, мод добавляет несколько новых ведомств. Среди них:

  • администрация порта Лос-Сантоса;
  • полиция международного аэропорта Лос-Сантоса;
  • полиция Палето-Бэй;
  • Служба маршалов США;
  • военная полиция;
  • Национальная береговая охрана.

Также были значительно расширены FIB и NOOSE, которые теперь играют гораздо более важную роль в системе розыска.

Мод доступен только для GTA V Legacy и пока не поддерживает Enhanced Edition. По словам автора, перенос на новую версию игры в настоящее время не планируется. Скачать моди можно перейдя по данной ссылке.

ПК 250
5
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Bargainer

Камеры фотовидеофиксации нарушений на дорогах он тоже добавил и получение штрафов.