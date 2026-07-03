Полиция GTA V получила тотальный апгрейд: новый мод делает погони и перестрелки намного реалистичнее

Разработчик Yorpie выпустил мод Project Enhancement V: San Andreas Law Enforcement — одного из крупнейших модов для GTA V. Проект полностью обновляет систему правоохранительных органов, добавляя новые модели полицейских, расширенные автопарки, дополнительные ведомства, включая полицию аэропорта, береговую охрану, военную полицию, маршалов США, а также значительно расширяя роль FIB и NOOSE.

Мод также существенно улучшает игровой процесс. Полицейские, бойцы спецподразделений и члены банд получили переработанный искусственный интеллект и ведут себя в соответствии со своей ролью. Тактические группы активнее используют укрытия, слезоточивый газ и обходные манёвры, а погони стали значительно реалистичнее: полиция эффективнее преследует игрока, не исчезает после отставания и использует новую систему поиска, вдохновлённую GTA IV.

Помимо этого, переработан открытый мир: на улицах стало больше патрулей, появились машины без опознавательных знаков, чаще встречаются скоростные ловушки и полицейские операции, а блокпосты теперь используют полноценные заграждения вместо одних лишь дорожных конусов. Обновления также получили пожарные и медицинские службы.

Такая же переработка коснулась четырёх основных ведомств:

полиции Лос-Сантоса (LSPD);

департамента шерифа округа Лос-Сантос (LSSD);

офиса шерифа округа Блэйн (BCSO);

дорожного патруля Сан-Андреаса (SAHP).

Кроме того, мод добавляет несколько новых ведомств. Среди них:

администрация порта Лос-Сантоса;

полиция международного аэропорта Лос-Сантоса;

полиция Палето-Бэй;

Служба маршалов США;

военная полиция;

Национальная береговая охрана.

Также были значительно расширены FIB и NOOSE, которые теперь играют гораздо более важную роль в системе розыска.

Мод доступен только для GTA V Legacy и пока не поддерживает Enhanced Edition. По словам автора, перенос на новую версию игры в настоящее время не планируется. Скачать моди можно перейдя по данной ссылке.