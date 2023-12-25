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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 25 814 оценок

Полный исходный код GTA 5 утек в сеть

monk70
Новости

После инцидента с хакерской атакой на Insomniac, похоже, Rockstar Games стала следующей жертвой утечки информации. Согласно сообщению популярного YouTube-блогера SKizzle на X, полный исходный код Grand Theft Auto 5 стал достоянием общественности. Утечка также выявила данные, относящиеся к Bully 2 и следующей игре Grand Theft Auto под кодовым названием Project Americas – GTA 6.

@SKizzleAXE даже поделился скриншотом слитого исходного кода GTA 5, подтверждая правдивость сообщения. Согласно подробностям, Rockstar также работала над предполагаемым продолжением Bully.

В другом отчете утверждается, что исходный код попал в сеть на сервере Discord, имя которого не разглашается во избежание распространения данных. Пользователь под ником Agent также поделился частью утечек исходного кода GTA 5 и некоторыми изображениями движка RAGE от Rockstar Games на X. Однако сейчас их сообщение удалено.

Исходный код GTA 5 предположительно был опубликован в прошлом году вместе с просочившимися кадрами. Однако до сих пор это не было обнародовано. Это огромная потеря данных для разработчика, которая может иметь последствия как для нынешних, так и для будущих игроков серии.

Популярный онлайн-репортер Gaming Detective (@that1detectiv3) также подчеркнул потенциальное влияние утечки исходного кода, что может даже привести к задержке выхода предстоящей игры Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
DenisVTR

что может даже привести к задержке выхода предстоящей игры Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games.
Пох. ПК версия один фиг знает когда выйдет. А вот если это может помочь мододелам и нормально так ушатать gta онлайн то тут только плюсы. ДА и в целом когда в последнее время с рокстар чёт такое происходит как-то и не жалко

16
Салярыч

В 2027 после старта нового поколения консолей должна выйти ПК версия игры. Пока это только слухи, но уверен, так оно и будет. Сначала выжмут все из консольщиков, потом перейдут на ПК платформу.
А так как гта 5 и гта 6 на одном движке, скорей всего самым первым что мы увидим - это уже взломанный порт на ПК от известных пиратов.

0
GameOver-inc

Пользователь под ником Agent

Как понимаю мстит за то, что его не выпустили)))

2
вупсич пупсич

Спустя десятки лет жду продолжение булли. не соевое, черный юмор и жесть чернуха грязь.

0
James16rus

Жесть чернуха и грязь в мэнханте была.

0
Nell_0071

Одна такая утечка послужила некоторым людям создавать моды на онлайн, а чтобы это корректно работало надо использовать читы по типу stand и 2take1 mod

0
askazanov

Ага, убежал прям ))))))))

-1