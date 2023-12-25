Полный исходный код GTA 5 утек в сеть

После инцидента с хакерской атакой на Insomniac, похоже, Rockstar Games стала следующей жертвой утечки информации. Согласно сообщению популярного YouTube-блогера SKizzle на X, полный исходный код Grand Theft Auto 5 стал достоянием общественности. Утечка также выявила данные, относящиеся к Bully 2 и следующей игре Grand Theft Auto под кодовым названием Project Americas – GTA 6.

@SKizzleAXE даже поделился скриншотом слитого исходного кода GTA 5, подтверждая правдивость сообщения. Согласно подробностям, Rockstar также работала над предполагаемым продолжением Bully.

В другом отчете утверждается, что исходный код попал в сеть на сервере Discord, имя которого не разглашается во избежание распространения данных. Пользователь под ником Agent также поделился частью утечек исходного кода GTA 5 и некоторыми изображениями движка RAGE от Rockstar Games на X. Однако сейчас их сообщение удалено.

Исходный код GTA 5 предположительно был опубликован в прошлом году вместе с просочившимися кадрами. Однако до сих пор это не было обнародовано. Это огромная потеря данных для разработчика, которая может иметь последствия как для нынешних, так и для будущих игроков серии.

Популярный онлайн-репортер Gaming Detective (@that1detectiv3) также подчеркнул потенциальное влияние утечки исходного кода, что может даже привести к задержке выхода предстоящей игры Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games.