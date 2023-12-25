Полный исходный код GTA 5 утек в сеть

После инцидента с хакерской атакой на Insomniac, похоже, Rockstar Games стала следующей жертвой утечки информации. Согласно сообщению популярного YouTube-блогера SKizzle на X, полный исходный код Grand Theft Auto 5 стал достоянием общественности. Утечка также выявила данные, относящиеся к Bully 2 и следующей игре Grand Theft Auto под кодовым названием Project Americas – GTA 6.
@SKizzleAXE даже поделился скриншотом слитого исходного кода GTA 5, подтверждая правдивость сообщения. Согласно подробностям, Rockstar также работала над предполагаемым продолжением Bully.
В другом отчете утверждается, что исходный код попал в сеть на сервере Discord, имя которого не разглашается во избежание распространения данных. Пользователь под ником Agent также поделился частью утечек исходного кода GTA 5 и некоторыми изображениями движка RAGE от Rockstar Games на X. Однако сейчас их сообщение удалено.
Исходный код GTA 5 предположительно был опубликован в прошлом году вместе с просочившимися кадрами. Однако до сих пор это не было обнародовано. Это огромная потеря данных для разработчика, которая может иметь последствия как для нынешних, так и для будущих игроков серии.
Популярный онлайн-репортер Gaming Detective (@that1detectiv3) также подчеркнул потенциальное влияние утечки исходного кода, что может даже привести к задержке выхода предстоящей игры Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games.
что может даже привести к задержке выхода предстоящей игры Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games.
Пох. ПК версия один фиг знает когда выйдет. А вот если это может помочь мододелам и нормально так ушатать gta онлайн то тут только плюсы. ДА и в целом когда в последнее время с рокстар чёт такое происходит как-то и не жалко
В 2027 после старта нового поколения консолей должна выйти ПК версия игры. Пока это только слухи, но уверен, так оно и будет. Сначала выжмут все из консольщиков, потом перейдут на ПК платформу.
А так как гта 5 и гта 6 на одном движке, скорей всего самым первым что мы увидим - это уже взломанный порт на ПК от известных пиратов.
Пользователь под ником Agent
Как понимаю мстит за то, что его не выпустили)))
Спустя десятки лет жду продолжение булли. не соевое, черный юмор и жесть чернуха грязь.
Жесть чернуха и грязь в мэнханте была.
Одна такая утечка послужила некоторым людям создавать моды на онлайн, а чтобы это корректно работало надо использовать читы по типу stand и 2take1 mod
Ага, убежал прям ))))))))