Последний заезд по Лос-Сантосу: фанаты GTA 5 устроят массовое прощание с игрой за день до выхода GTA 6

Поклонники Grand Theft Auto V готовятся необычным образом попрощаться с Лос-Сантосом перед долгожданным выходом GTA VI. 18 ноября, за день до релиза новой части, игроки планируют устроить массовый автомобильный заезд по знакомым улицам, чтобы символически завершить 13-летнюю эпоху одной из самых популярных игр Rockstar Games.

Инициатива получила название The Last Ride («Последний заезд»). Её активно продвигает блогер CraftizyTV, который публикует тематические видеоролики с озвучкой персонажей GTA V. Идея заключается в том, чтобы собрать поклонников со всего мира для последней совместной поездки по Лос-Сантосу перед переездом в Вайс-Сити.

Местом встречи выбран Международный аэропорт Лос-Сантоса, откуда участники отправятся в путешествие по игровому миру. Запланированный маршрут включает пирс Дель-Перро, Палето-Бэй и гору Чилиад. При этом организаторы призывают отказаться от привычного для GTA Online хаоса: никаких перестрелок, взрывов, полицейских погонь и намеренных столкновений. Только любимые автомобили, спокойная поездка и воспоминания о проведённых в игре годах.

Присоединиться к акции смогут все желающие независимо от платформы. Единого времени старта пока нет, поэтому игрокам предлагают самостоятельно объединяться в группы и выбирать удобное время. Отдельный заезд для владельцев PlayStation 5 также координируется участниками сообщества.

Для многих поклонников предстоящая поездка станет символическим завершением целой эпохи. GTA V вышла ещё в сентябре 2013 года, и за прошедшие 13 лет миллионы игроков успели провести в её открытом мире тысячи часов.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.